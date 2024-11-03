رحلت في مثل هذا اليوم من عام 2014، شخصيات هاجمتها مريم فخر الدين

شارك معظم نجوم جيل الستينات والسبعينات الفنانة الجميلة مريم فخر الدين، رحلت فى مثل هذا اليوم من عام 2014، فى بطولة عدد كبير من الأفلام السينمائية الشهيرة.

من هؤلاء النجوم عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش وليلى طاهر وصباح ورشدي أباظة وأحمد مظهر حتى وصل التعاون بينها وبين عادل إمام، وقد حدثت عدة مفارقات بين هؤلاء النجوم وبينها حتى أنها انتقدتهم صراحة، ووجهت إليهم بعض الإساءات عبر حواراتها التليفزيونية والصحفية فيما بعد، فقد كانت، رحمها الله، شديدة الجرأة.



بالنسبة لفاتن حمامة قالت مريم فخر الدين: استفزني لقب “سيدة الشاشة العربية” الذي أطلق عليها لأن فاتن لم تقدم شيئًا أكثر منا، نحن بنات جيلها، حتى تسمى سيدة الشاشة العربية، وأنا لست ضد فاتن فهي زوجة لشقيق زوجي وابنتها ابنة عم ابنتي، وعلى المستوى الإنساني لا خلاف بيننا، ولكن تعبير “سيدة الشاشة العربية” مستفز جدًّا، وكان ممكن يقولوا عليها ممثلة عظيمة أو حتى عبقرية لكن سيدة الشاشة معناها أننا أقل منها أو أننا جواري الشاشة، أو وصيفات فاتن حمامة.

اتهمت عبد الحليم بعدم الموهبة

عن المطرب عبد الحليم حافظ تقول مريم فخر الدين: عبد الحليم لم يكن موهوبًا لكنه بذكائه تفوق على عبد الوهاب وفريد الأطرش، بالرغم من أن عبد الوهاب كان قده 300 مرة، لكن أسعدتني كثيرا تجربتى معه في فيلم "حكاية حب".. صحيح هو الذي اختارني بعد أن رشح حلمي رفلة فاتن حمامة للدور، وبعد النجاح الساحق للفيلم رفضت العمل مع عبد الحليم ثانية في "الخطايا"، و"أبي فوق الشجرة"، ليس بسبب عبد الحليم، لكن لأنه لا يمكن أن يكرر الخطايا نجاح “حكاية حب”، أما “أبي فوق الشجرة” عندما رُشِّحت له لم تعجبنى قصته ولا الدور المرسوم لي.



وأضافت مريم فخر الدين: ليس لي ذكريات خاصة مع عبد الحليم، فلم تكن بيننا صداقة ولا قصة حب إلا من خلال الأفلام التي مثَّلناها، كان مجرد تمثال بالنسبة لى أمثل أمامه الدور، وبعد انتهاء التصوير لا علاقة مطلقًا، لكن عبد الحليم كان دقيقًا جدًّا علشان نفسه وعلشان يحافظ على نجاحه وشهرته، وليس لخدمة أي أحد آخر، فهو لا يهمه إلا نجاح نفسه فقط.

خمسة أفلام مع فريد الأطرش

أما عن فريد الأطرش، فقالت مريم فخر الدين: عملت معه خمسة أفلام، وأشهرها: رسالة غرام، عهد الهوى، ماليش غيرك، وكان إنسان خلوق ومهذب، وكنت أحب أشتغل معاه لكنها صداقة سطحية معه في حدود العمل أيضًا.

مريم مع فريد الأطرش، فيتو

السندريلا أطلقت شائعة زواجها من العندليب

مريم فخر الدين هي أول من أكدت أن الفنانة الراحلة سعاد حسني أطلقت شائعة زواجها من عبد الحليم حافظ للصعود بعد وفاته، متحدثة عن عدم تصديقها لقصة الزواج السري بين العندليب الأسمر والسندريلا، ونُشر ذلك التصريح ضمن ذكريات مريم فخر الدين، التي نشرتها الصحف الفنية.



وبالنسبة لرشدى أباظة قالت مريم فخر الدين: كان شايف نفسه، أحبني وطلبني للزواج فرفضت لأنه كان بتاع ستات وعنده شراهة للجنس، وأنا لا أحب الجنس، ولأن أمه كانت خواجاية زى أمى، وأنا أكره الخواجات لدرجة أنه تهجم على بيتي وحاول يكسر باب شقتي.

صباح ومريم فى “الأيدى الناعمة”، فيتو



كما تناولت في أحاديثها التليفزيونية الفنانة صباح، التي شاركتها فيلم "الأيدي الناعمة"، وانتقدت قيامها بعمليات التجميل وزيجاتها الأخيرة من شباب يصغرونها في السن وهي في عمر متقدم، مؤكدة أنها ترفض تغيير الصورة التي خلقها الله عليها، خاصة أنها متصالحة نفسيًّا مع شكلها وجسمها، وهي في هذا السن خاصة أن كل مرحلة عمرية لها رونقها وتأثيرها على المرأة، وأنها تعتز بتجاعيد وجهها.

يوسف شاهين أسوأ جيرة

حتى المخرج يوسف شاهين لم يسلم من كلام مريم فخر الدين، فقد كان يسكن فى شقة أعلى شقتها الشاغرة التي لا تقيم فيها، وذات يوم أحضر لها زوجها خروف العيد ووضعته فى الشقة الأخرى، فشكا يوسف أنه لا يستطيع النوم من الخروف فسقاه عن طريق البواب كمية من الخمر، فأصيب بالسعار والهياج، وأحضره لي في شقتي وهو بهذه الحالة.. أيضًا تسبب حمام غرفة نومه في غرق شقتي تمامًا وكان ذلك سببًا في تركي للشقة، ووصفت علاقتها به بأنه أسوأ مخرج عرفته السينما، لذلك لم تحب التعاون معه، وأن جيرته لها كانت أسوأ جيرة عرفتها.

تصف نجلاء فتحى بالانتهازية

وفي أحد لقاءاتها قالت مريم فخر الدين عن الفنانة نجلاء فتحي أنها انتهازية، وكانت تستغل علاقتها بالمخرجين والمنتجين لإسناد الأدوار لها بدلًا من غيرها من الممثلات.

نيرمين الفقى فى “رد قلبى”، فيتو



ووصفت مريم فخر الدين الفنانة نرمين الفقي بـ"التخينة" خلال تأديتها لشخصية "إنجي" في مسلسل "رد قلبي"، وهي نفس الشخصية التي جسدتها في الفيلم، وقالت: "تخينة نرمين الفقي أنا كنت زي البرص، مفيش واحدة تاكل حلة محشي وتروح تمثل رومانسية".

عادل إمام وفاتن ومريم فخرالدين واشتباك على الهواء، فيتو

هاجمت عادل إمام بسبب فاتن حمامة

حتى عادل إمام لم يسلم منها، فعندما دافع عن فاتن حمامة وأنها بالفعل سيدة الشاشة، قالت مريم فخر الدين: عادل إمام تدخل فيما لا يعنيه ودافع عن فاتن معترضًا على كلامي ومنتقدًا، وقال: إن الجمهور هو الذي أعطاها اللقب، وأنا لم أسمع عن المظاهرة التي طالبت بمنحها هذا اللقب، لا في جامعة القاهرة ولا في غيرها، وأنا قلت له: أنت لا تدافع عن فاتن لكنك تدافع عن اللقب اللي أخذته وهو الزعيم، وأنه زعيم على نفسه، وسألته إذا كان يقبل أن يطلق عليه “الواد سيد الشغال”.