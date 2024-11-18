قمة مجموعة العشرين.. البرازيل تتولى رئاستها خلفًا للهند.. شعارها محاربة الجوع والفقر وانعدام المساواة.. وهذه أبرز الملفات المطروحة على الطاولة

تعقد قمة مجموعة العشرين في البرازيل اليوم الاثنين، وسط ترقب دولي كبير خاصة في ظل الملفات الساخنة المفتوحة على الصعيد الدولي، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعوة من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة خلفًا للهند، والذي يضع رئاسته الحالية للمجموعة تحت شعار "محاربة الجوع والفقر وانعدام المساواة".

وقبل الدخول إلى الملفات المطروحة على طاولة القمة، نلقي نظرة على تاريخ تأسيس مجموعة العشرين.

تاريخ تأسيس مجموعة العشرين

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة العشرين هي منتدى دولي للحكومات ومحافظي البنوك المركزية يتكون من 19 دولة حول العالم، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

والدول المكونة للمجموعة هي: الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، المملكة العربية السعودية، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، وإسبانيا هي ضيف دائم.

ويتم تمثيل الاتحاد الأوروبي بواسطة المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي.و تأسست مجموعة العشرين في عام 1999 بهدف مناقشة السياسات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي الدولي.

ومنذ عام 2008 فقد وسعت "جي 20" الأجندة المتعلقة بها، وأصبح رؤساء الحكومات أو رؤساء الدول وكذلك وزراء المالية يعقدون اجتماعات دورية.

تنطلق قمة مجموعة العشرين في البرازيل وسط تحديات اقتصادية وجيوسياسية معقدة، مما يجعلها محط أنظار العالم، مع مشاركة أكبر الاقتصادات العالمية، وبما يتيح لها دورًا محوريًا في تحديد مسارات الاقتصاد الدولي.

وهناك العديد من الملفات المطروحة على طاولة قمة العشرين، والتي تشمل تعزيز الشمول الاجتماعي وتطوير الحوكمة العالمية، ودعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة، إضافة إلى قضايا تتعلق بالسلام في النزاعات الحالية.

أبرز الملفات على طاولة قمة مجموعة العشرين

ومن المقرر أن تركز مناقشات القمة هذا العام على عددٍ من الملفات الأساسية، حسب ما تُظهره بيانات المجمعة المنشورة على موقعها الإلكتروني، وعلى رأسها:

وستركز القمة على تعزيز التعاون الدولي في مجالات مكافحة الجوع والفقر، بما في ذلك إطلاق التحالف العالمي ضد الجوع والفقر الذي يهدف إلى تسريع الجهود في مواجهة هذه القضايا بحلول عام 2030.

وذلك بالإضافة إلى إصلاح الحوكمة العالمية، ومناقشة كيفية تحديث المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية لتتناسب مع الواقع المعاصر وتعزز الحوكمة العادلة والفعالة.

وتركز القمة على تعزيز السلام في النزاعات العالمية، لتأكيد على أهمية تعزيز السلام في النزاعات الحالية مثل الحرب في أوكرانيا والقضية الفلسطينية، مع تسليط الضوء على ضرورة تخصيص الموارد السياسية والمالية لأهداف المجتمع الدولي العليا، مثل مكافحة الفقر وتعزيز التنمية المستدامة.

ونعقد هذه القمة في البرازيل وسط تحديات اقتصادية هائلة، مع تراجع معدلات التنمية المستدامة على مستوى العالم، فضلًا عن الأزمات المستمرة التي تواجهها الدول منذ تفشي جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وتوترات منطقة الشرق الأوسط، وأخيرًا التصعيد في الصراع الإيراني-الإسرائيلي.

و ستتناول القمة أيضًا عددًا من القضايا الملحة، من أبرزها التهديدات البحرية الدولية في ظل التصاعد المستمر للتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى مستويات التضخم على المستوى العالمي، وغيرها من القضايا الاقتصادية الملحة.

وستكون قضية التغير المناخي والبيئة من الموضوعات الرئيسية أيضًا، على طاولة قمة مجموعة العشرين حيث من المرجح أن يعمل القادة على وضع خطط للتخفيف من الانبعاثات الكربونية، في ظل تصاعد تأثيرات التغير المناخي.