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اقتصاد

طن الصويا يسجل ارتفاعا جديدا، أحدث أسعار الزيت الخام بالأسواق

أسعار الزيت اليوم
أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت في الأسواق، سجلت أسعار الزيت الخام تباينًا ملحوظًا خلال أحدث تعاملاتها، إذ ارتفع أسعار الصويا الخام والمكرر والمنزوع نحو 1000 جنيه.

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

استقرار أسعار عباد الشمس والذرة والأولين بالأسواق

فيما سجلت أسعار الزيوت الخام الأخرى استقرارًا ملحوظًا، وتشمل استقرار سعر زيت عباد الشمس والذرة والأولين.

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق

البداية مع سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

  1. بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 56 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.
  2. بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 57 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.
  3. بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 61 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.
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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  • بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 64 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 60 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 62 ألف جنيه.
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زيادة كبيرة في سعر الأولين، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق

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طن الأولين يرتفع 500 جنيه، ننشر أسعار الزيت الخام في الأسواق

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