الأحد 17 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

"الحوثي" تعلن تنفيذ عمليات نوعية في يافا وعسقلان بالطائرات المسيرة

الحوثيون، فيتو
الحوثيون، فيتو

أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيون) يحيي سريع، تنفيذ عمليات نوعية في يافا وعسقلان باستخدام عدد من الطائرات المسيرة.

استهداف موقع حيوي في منطقة أم الرشراش (إيلات)

وأمس، أكد المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، أنه تم استهداف موقع حيوي في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة بالمسيرات.

 

هجمات جماعة الحوثي على إسرائيل 

وفي وقت سابق قال المتحدث  العسكري باسم جماعة الحوثي إن  الجماعة نفذت عملية نوعية استهدفت قاعدة ناحل سوريك قرب حيفا وأنها حققت إصابة دقيقة.

ويوم الجمعة الماضي أعلنت جماعة الحوثي عن استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية في النقب بصاروخ بالستي وإسقاط مسيرة أمريكية "MQ9" في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وقالت  في بيان إنها نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة بصاروخ باليستيّ فرط صوتي "فلسطين2" وحقق هدفه.

 

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