الخميس 31 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

الحوثيون يستهدفون 202 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا

عمليات الحوثيين في
عمليات الحوثيين في البحر الأحمر، فيتو

أعلنت  جماعة الحوثي، في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، أن السفن المستهدفة المرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني بلغت 202 وهو إنجاز مهم.

عمليات الحوثي في البحر الأحمر 

وقالت جماعة الحوثي في بيانها:" نقوي عمليات استهداف السفن المرتبطة بالعدو ونلاحقها في المسارات الجديدة التي تهرب إليها".

هجمات الحوثيين على إسرائيل 

وفي وقت سابق أعلنت جماعة الحوثي باليمن، استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية في يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع «فلسطين 2».

وقال المتحدث باسم الحوثي، العميد يحيى سريع، في بيان، إنه "انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني، وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي شرق منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي (فلسطين 2)".

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الحوثي يستهدف سفينة تجارية في بحر العرب

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جماعة الحوثى اليمن صاروخ باليستي يافا إسرائيل

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