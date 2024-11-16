السبت 16 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

صفارات الإنذار تدوي في إيلات والجيش الإسرائيلي يرصد صاروخا من الشرق

صفارات الإنذار تدوي
صفارات الإنذار تدوي في إيلات،فيتو

دوت صفارات الإنذار، اليوم السبت، في مدينة إيلات جنوب إسرائيل، فيما أعلن الجيش أنه رصد صاروخا من الشرق، لم يخترق إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "في أعقاب صفارات الإنذار التي تم تفعيلها في الساعة 05:59 في منطقة إيلات، "تم تحديد إطلاق صاروخ واحد من جهة الشرق لم يعبر إلى الأراضي الإسرائيلية. وقد تم تشغيل التنبيهات وفقا للسياسة"".

وعادة ما تعلن "المقاومة الإسلامية في العراق" أو القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة الحوثي مسؤوليتها عن الهجمات التي تتعرض لها إيلات، في إطار الحرب الإسرائيلية في غزة ولبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي نشر فيديو لاعتراض طائرة بدون طيار بواسطة قارب صواريخ تابع له في منطقة إيلات ليلة الأربعاء.

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