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خارج الحدود

البنتاجون يكشف كواليس هجوم الحوثيين على مدمرتين أمريكيتين

البحرية الأمريكية،
البحرية الأمريكية، فيتو

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن قواتها صدت هجمات حوثية متعددة ضد مدمرتين أمريكيتين أثناء عبورهما مضيق باب المندب.

وأضافت: "قواتنا صدت أمس هجمات حوثية متعددة ضد مدمرتين أمريكيتين أثناء عبورهما مضيق باب المندب.. الحوثيون هاجموا المدمرتين بثماني مسيرات على الأقل و5 صواريخ باليستية و3 صواريخ كروز".

 

استهداف حاملة طائرات ومدمرتين أمريكيتين

وبحسب شبكة «روسيا اليوم» أعلنت حركة أنصار الله (الحوثيون) اليوم الثلاثاء، استهداف حاملة طائرات ومدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر، ردا على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.

وقال الحوثيون: "ردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا واستمرارا في الانتصار للشعبين الفلسطيني واللبناني، نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عمليتين عسكريتين نوعيتين الأولى استهدفت من خلالها حاملة الطائرات الأمريكيةِ (إبراهام) المتواجدة في البحرِ العربي، بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، وذلك أثناء تحضير العدو الأمريكي لتنفيذ عمليات معادية تستهدف بلدنا وحققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله، وتم إفشال عملية الهجوم الجوي للعدو الأمريكي الذي كان يحضر له على بلدنا".

وأضاف الحوثيون: "العملية الأخرى استهدفت مدمرتين أمريكيتين في البحرِ الأحمرِ وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وحققت العملية أهدافها بنجاح، وقد استمرت العمليتان ثماني ساعات".

 

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