مستمرون ولن نتأثر، أول تهديد من جماعة الحوثي بعد فوز ترامب

أعلنت جماعة الحوثي اليمينة أن عملياتها العسكرية ضد إسرائيل والسفن التجارية في البحر الأحمر مستمرة، ولن تتأثر بفوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقال عضو المجلس السياسي للحوثيين، محمد البخيتي، إن العمليات العسكرية في البحر الأحمر وفي عمق إسرائيل، مستمرة، ولن تتأثر بوصول ترامب إلى السلطة.

وذكر البخيتي في تدوينة عبر منصة "إكس" أن الهجمات العسكرية لن تتوقف، إلا بوقف "جرائم الإبادة الجماعية في غزة ورفع الحصار عن سكانها"، مضيفًا "سنقابل التصعيد بالتصعيد".

وفي مقابلة تلفزيونية، أكد البخيتي توقع الحوثيين قدوم جولة تصعيد "ضد محور المقاومة، في ظل الصلاحيات غير المحدودة التي يتمتع بها ترامب لتحقيق ذلك"، حسب قوله.

وكان ترامب قد اختتم آخر يوم في ولايته الرئاسية الأولى مطلع العام 2021، بتصنيف جماعة الحوثي “ منظمة إرهابية أجنبية"، قبل أن يتم إلغاء التصنيف بعد أسابيع فقط من وصول الإدارة الأمريكية الجديدة، برئاسة جو بايدن، التي عادت مطلع العام الجاري إلى تصنيف الحوثيين على نحو أقل حدة، كـ"منظمة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص"، بسبب هجماتها على ممرات الملاحة البحرية.

ويعتقد محللون وباحثون يمنيون، أن ترامب سيواصل نهجه السابق في التعامل الحازم تجاه إيران، وبالتالي أذرعها المسلحة في المنطقة، ومن ضمنها ميليشيا الحوثي التي باتت هجماتها العسكرية ضد السفن التجارية تمسّ المصالح الأمريكية بشكل مباشر، وهو ما لن يتسامح معه الرئيس الأمريكي الجديد، وفق قولهم.