السبت 16 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

"الحوثي" تستهدف موقعا حيويا في إيلات بالمسيرات

الحوثيين، فيتو
الحوثيين، فيتو

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع، اليوم السبت أنه تم استهداف موقعا حيويا في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة بالمسيرات.

 

هجمات جماعة الحوثي على إسرائيل 

وفي وقت سابق قال المتحدث  العسكري باسم جماعة الحوثي إن  الجماعة نفذت عملية نوعية استهدفت قاعدة ناحل سوريك قرب حيفا وأنها حققت إصابة دقيقة.

ويوم الجمعة الماضي أعلنت جماعة الحوثي عن استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية في النقب بصاروخ بالستي وإسقاط مسيرة أمريكية "MQ9" في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وقالت  في بيان إنها نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة بصاروخ باليستيّ فرط صوتي "فلسطين2" وحقق هدفه.

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إسرائيل جماعة الحوثى إيلات حيفا

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