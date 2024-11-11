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محافظات

فرق صحة البيئة بالفيوم ترصد 30 تجمعا للقمامة

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالفيوم، فيتو

قال الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، إن المديرية شكلت فرق عمل من إدارة صحة البيئة بالمديرية، لمتابعة عمليات الاصحاح البيئى والنظافة العامة بمناطق متفرقة من المحافظة، ورصدت فرق العمل 30 منطقة تجمعات قمامة، ومخلفات صلبة، و6 اماكن طفح مياه صرف صحى وبرك مياه راكدة، و4  مناطق بها توصيلات مياه صرف صحى على الترع والمصارف والمجارى المائية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، انه تمت مخاطبة الجهات المعنية بالمحافظة بجميع السلبيات، والملاحظات السابقة، لسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة وازالة  المخالفات والتخلص منها حرصا على الصحة العامة والحفاظ على البيئة والاصحاح البيئى. 

حملات مكثفة علي محطات مياه الشرب

وقال: شنت إدارة صحة البيئة، حملة مكبرة محطات مياه الشرب، ومحطات الصرف الصحى، وحمامات السباحة، وخزانات المياه، للتأكد من سلامة ومأمونية مياه الشرب، ومطابقة معالجة مياه الصرف للاشتراطات البيئية، والتأكد من أن السيب النهائي لمحطات الصرف الصحي مطابق للاشتراطات الصحية والبيئية.

محطات شملتها حملات مديرية الصحة والسكان

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن الحملات شملت جميع محطات مياه الشرب، المغذية لجميع مدن وقرى المحافظة، ويبلغ عددها 11 محطة، للتأكد من سلامة وجودة عمليات تنقية المياه، وقياس نسبة الكلور الحر بها، ومدى استيفائها للاشتراطات والمعايير الصحية، والتأكد من سلامة ومأمونية مياه الشرب.

عينات مياه الشرب والصرف الصحي

وسحبت الحملات 11 عينة من مياه  المحطات، 360 عينة من الشبكات لتحليلها بمعامل المديرية، كما سحبت 29 عينة من محطات معالجة الصرف الصحي،  للتأكد من عمليات المعالجة بها ومطابقة السيب النهائى بعد المعالجة للمعايير والاشتراطات الصحية، كما تم متابعة حمامات السباحة العاملة خلال الموسم الشتوى بدائرة المحافظة، ومتابعة عمليات تطهيرها وقياس نسبة الكلور بها وتم سحب عينات منها للتحليل، وتابعت الحملات  خزانات مياه الشرب بالمنشٱت الحكومية والأهلية، للتأكد من عمليات التطهير الدورى لها وإحكام تغطيتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية، وسحبت عينات منها بعد التطهير للتأكد من كفاءة عمليات التطهير وسلامة المياه

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