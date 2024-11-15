«الصحة» تنظم زيارة لوفد من البنك الدولي للمنشآت والمشروعات الصحية في الفيوم

نظمت وزارة الصحة والسكان، زيارة لوفد البنك الدولي في محافظة الفيوم، لتفقد عدد من المنشآت والمشروعات الصحية، في إطار متابعة أنشطة مشروع «تطوير النظام الصحي في مصر» الممول من البنك الدولي.

مشروع «تطوير النظام الصحي في مصر»

بدأت الزيارة بتفقد وحدة صحة أسرة قرية بيهمو، والتي تم خلالها استعراض الدور الهام الذي تؤديه الرائدات الريفيات في تعزيز الوعي المجتمعي حول القضايا الصحية، كما تم استعراض أنشطة نادي صحة المرأة والمنتجات اليدوية التي يتم إنتاجها، إلى جانب زيارة عيادة تنظيم الأسرة والتأكيد على أهمية نشاط الطبيب الزائر في تقديم الخدمات الطبية.

وخلال الزيارة تم مراجعة توافر وسائل الصحة الإنجابية (خاصة طويلة الأمد) والتي تم توفيرها من ميزانية المشروع، كما تضمنت الزيارة جولة في بنك الدم الرئيسي ومتابعة توافر اجهزة وكواشف فحص الحمض النووي، حيث يعد بنك الدم الرئيسي، واحد من 11 مركزا سيتم ميكنتهم ضمن أنشطة المشروع.

وتضمنت الزيارة تفقد أتوبيس مجهز لحملات التبرع بالدم -ضمن المشروع- والذي يوفر كافة الإجراءات القياسية والعالمية لضمان راحة المتبرعين وسلامتهم، كما توجه الوفد لزيارة مستشفى الفيوم الجامعي، ومستشفى الفيوم الدولي، لمتابعة المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار.

المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار

واستمع الوفد لشرح من مسئولي المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، والتي سيساهم المشروع في جزء من تمويلها، حيث تضمن العرض، الخدمات الطبية التي تقدمها المبادرة بأعلى جودة لجميع المرضى على قدم المساواة، دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية، حرصًا على توفير حياة كريمة للمصريين

وفي نهاية الزيارة، عبر مسؤولو البنك الدولي عن تقديرهم للمبادرات الرئاسية الهادفة إلى تحسين الخدمات الصحية في محافظة الفيوم، مؤكدين حرص البنك على استمرار التعاون مع مثل هذه المشروعات في مختلف أنحاء مصر.