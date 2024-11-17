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محافظات

تضامن الفيوم تعلن دعم 5000 مشروع متناهي الصغر للأسر الأولى بالرعاية

المشروعات متناهية
المشروعات متناهية الصغر، فيتو

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، عن تنفيذ 5171 مشروعًا تنمويًا لأصحاب المشروعات متناهية الصغر والأسر الأولى بالرعاية منذ بداية العمل فى دعم المشروعات متناهية الصغر، بالتعاون مع الجمعيات الاهلية، ومؤسسات المجتمع المدني.

الهدف من دعم المشروعات متناهية الصغر

وقال جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، ان مشروعات التمكين الاقتصادى تعمل على الحد من البطالة، وتتماشي مع خطط التنمية التي تشهدها الدولة في شتى المجالات، وتوفير مديرية التضامن الاجتماعي الدعم لمؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، لتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا.

نوعيات المشروعات التي يتم دعمها

واضاف وكيل وزارة التضامن بمحافظة الفيوم،  أن المشروعات التي تم دعمها، معظمها من المهن الحرفية، كالسباكة والنجارة والحدادة والميكانيكا، بالإضافة الى البقالة والاكشاك، وعدد من المشروعات التى تستهدف إيجاد مصدر دخل ثابت للأسر الاولى بالرعاية، وتمكينها من الاعتماد على الذات في مواجهة أعباء الحياة حتى يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

تعاون بين المنظمات الأهلية والحكومية لتنمية المجتمع

وأشار إلى أن هناك تعاونا وثيقا بين الجمعيات الأهلية، والمحافظة، ومديرية التضامن الاجتماعي، لتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعيات الأهلية، وتجري الجمعيات الأهلية مسحا اجتماعيا للفئات المستحقة بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة، ويتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

دور الجمعيات الأهلية في التنمية

يذكر أن الجمعيات الأهلية لها دور في تنمية المجتمع المحلي بمحافظة الفيوم، كاعمار المنازل المتهالكة وتنظيم القوافل الطبية، بالتعاون مع مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، ومستشفيات جامعة الفيوم، بالإضافة الى علاج حالات العيون وعمليات القسطرة للاطفال غير القادرين وتقديم الاطراف الصناعية وزواج اليتيمات.

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