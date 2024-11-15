وكيل صحة الفيوم يتفقد 10 وحدات بالقري ويحيل عددا من العاملين للتحقيق

قال الدكتور وكيل سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، أنه تابع الوحدات الصحية بقري" ابجيج ومنشاة رحمى ومطول وبحر ابو المير ونوارة ومنية الحيط ومعجون وشدموه والجعافرة والمركز الطبى باطسا" بالإضافة إلي مستشفي اطسا المركزي.

الاقسام التي شملتها الجولة

واضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أنه تفقد خلال متابعته للوحدات الصحية، اقسام الاستقبال والتطعيمات وتنظيم الاسرة، وعيادات الاسنان، والصيدليات، وقسم الغسيل الكلوي بمستشفي اطسا المركزي، وقسم الحضانات، النساء والتوليد.

نتائج جولة وكيل وزارة الصحة علي الوحدات الصحية بالقري

و أسفرت متابعات وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم للوحدات الصحية عن إحالة المقصرين الي التحقيق، وتكليف الصيانة بالمديرية بإصلاح الأجهزة المعطلة ووحدات الأسنان بالوحدات الصحية، كما منح مستشفي اطسا المركزي مهلة 15 يوما للتخلص من الكهنة المخزنة بأحد اركان ساحة المستشفي، وكلف إدارة طب الاسنان بالتواصل مع إدارة الموارد البشرية لإعادة توزيع أطباء الأسنان المتغيبين عن العمل لسد العجز في الوحدات الصحية النائية.

حملات مكثفة علي محطات مياه الشرب

وشنت إدارة صحة البيئة، حملة مكبرة محطات مياه الشرب، ومحطات الصرف الصحى، وحمامات السباحة، وخزانات المياه، للتأكد من سلامة ومأمونية مياه الشرب، ومطابقة معالجة مياه الصرف للاشتراطات البيئية، والتأكد من أن السيب النهائي لمحطات الصرف الصحي مطابق للاشتراطات الصحية والبيئية.

محطات شملتها حملات مديرية الصحة والسكان

وشملت الحملات جميع محطات مياه الشرب، المغذية لجميع مدن وقرى المحافظة، ويبلغ عددها 11 محطة، للتأكد من سلامة وجودة عمليات تنقية المياه، وقياس نسبة الكلور الحر بها، ومدى استيفائها للاشتراطات والمعايير الصحية، والتأكد من سلامة ومأمونية مياه الشرب.

عينات مياه الشرب والصرف الصحي

وسحبت الحملات 11 عينة من مياه المحطات، 360 عينة من الشبكات لتحليلها بمعامل المديرية، كما سحبت 29 عينة من محطات معالجة الصرف الصحي، للتأكد من عمليات المعالجة بها ومطابقة السيب النهائى بعد المعالجة للمعايير والاشتراطات الصحية، كما تم متابعة حمامات السباحة العاملة خلال الموسم الشتوى بدائرة المحافظة، ومتابعة عمليات تطهيرها وقياس نسبة الكلور بها وتم سحب عينات منها للتحليل، وتابعت الحملات خزانات مياه الشرب بالمنشٱت الحكومية والأهلية، للتأكد من عمليات التطهير الدورى لها وإحكام تغطيتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية، وسحبت عينات منها بعد التطهير للتأكد من كفاءة عمليات التطهير وسلامة المياه

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