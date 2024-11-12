صحة الفيوم تنظم تدريبًا عن الحزم الوقائية الخاصة بالقسطرة الوريدية المركزية والبولية

قال وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، الدكتور سامح عشماوي: إن إدارة مكافحة العدوى، نظمت تدريبًا عن الحزم الوقائية الخاصة بالقسطرة الوريدية المركزية، والقسطرة البولية، والوقاية من الالتهاب الرئوي المرتبط بالتوصيل على جهاز التنفس الصناعي.

لقاء العاملين بأقسام مكافحة العدوى بالإدارات الصحية

وعلى هامش التدريب عقدت إدارة مكافحة العدوى لقاءً مع العاملين التابعين لها بالإدارات الصحية، لإعادة تنشيط برامج العمل اليومي، وتفعيل الترصد النشط والتنسيق مع الأطباء للمرور في وقت واحد لتطبيق تعريف حالات العدوى، ومتابعة ارصدة المستلزمات بشكل منتظم من قبل مسؤول المستلزمات، وعرض المحتوي التدريبي باكثر من صورة لتسهيل وصول المحتوي العلمي، والتنبيه بالزام مقدمي الخدمة الصحية بالتدريب على احتياطات مكافحة العدوى اولا قبل دخول الاقسام الطبية للتاكيد على تقديم خدمة طبية امنه.

حملات إدارة صحة البيئة

يذكر أن مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، شكلت فرق عمل من إدارة صحة البيئة بالمديرية، لمتابعة عمليات الإصحاح البيئي والنظافة العامة بمناطق متفرقة من المحافظة، ورصدت فرق العمل 30 منطقة تجمعات قمامة، ومخلفات صلبة، و6 أماكن طفح مياه صرف صحي وبرك مياه راكدة، و4 مناطق بها توصيلات مياه صرف صحى على الترع والمصارف والمجاري المائية.

وتمت مخاطبة الجهات المعنية بالمحافظة بجميع السلبيات، والملاحظات السابقة، لسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة وإزالة المخلفات والتخلص منها حرصًا على الصحة العامة والحفاظ على البيئة والإصحاح البيئي

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