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اقتصاد

11 جنيها ارتفاعًا في سعر البلطي اليوم، وهذه أسعار الأسماك بسوق العبور

أسعار الأسماك والجمبري
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو

 سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس

«فيتو» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، في السطور التالية:

  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 79 إلى 81 جنيهًا، بارتفاع 11 جنيهًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 76 إلى 78 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 11 جنيهًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 170 إلى 250 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق..
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر مكرونة سويسي من 70 إلى 170 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعره السابق..
  • تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 180 إلى 300 جنيه.
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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

  1. تراوح سعر كيلو السبيط، من 180 إلى 300 جنيه.
  2. تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 150 جنيهًا، بارتفاع 15 جنيهًا عن سعره السابق..
  3. تراوح سعر كيلو مرجان من 170 إلى 230 جنيهًا، بانخفاض 20 جنيهًا عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  5. تراوح سعر الجمبري من 150 جنيهًا إلى 650 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، بانخفاض 40 جنيها عن سعره السابق.
  6. تراوح سعر البوري من 80 جنيهًا إلى 165 جنيهًا حسب الحجم.
  7. تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  8. تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  9. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 20 جنيهًا عن سعره السابق.
  10. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
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أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع البوري في سوق العبور اليوم الأربعاء

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أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي في سوق العبور

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