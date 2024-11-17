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محافظات

حملات مكثفة للتصدي للبناء المخالف بالدقهلية (صور)

إزالة بناء دور مخالف
إزالة بناء دور مخالف بالمنصورة، فيتو

تشهد مراكز وقرى وأحياء محافظة الدقهلية حملات مكثفة للتصدي للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة في المهد، حيث  يواصل محمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة في محافظة الدقهلية متابعة التصدى لكافة أعمال البناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها بنطاق حى غرب المنصورة.


 

التصدى لكافة أعمال البناء المخالف والتعديات في الدقهلية

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بشأن متابعة ملف التعديات والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات بالبناء والتصدي بكل حسم لأي محاولات مستجدة للبناء والإزالة الفورية لكافة التعديات، وبمقدمتها التعديات بالبناء كونه إهدارا للثروة القومية للدولة.

وفى ذات الشأن شنت رئاسة حى غرب المنصورة، حملاتها على كافة  المبانى الكائنة بنطاق الحى، ومتابعة العقارات المخالفة التى تم اتخاذ إجراءات سابقة بشأنها وقاد الحملة وائل عابد نائب رئيس حى غرب، ومسئولى التنظيم بالإدارة الهندسية.

وقد تمكنت الحملة من إيقاف الأعمال وإزالة الدور الثانى عشر العلوى لتجاوز نسبة الــــ٢٥%خدمات لعقار مخالف بمنطقة أحمد ماهر، لمخالفة قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية.

تكثيف حملات الرصد والمتابعة

وشدد أحمد محمد عبدالعظيم رئيس حى غرب المنصورة بتكثيف حملات الرصد والمتابعة لكافة أشكال التعديات والتعامل معها بشكل فوري في المهد وبمنتهى الحزم لإيقاف تلك الظاهرة ومحاسبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة طبقا للقانون وفى ضوء توجيهات المحافظ.

 

 التصدى لمخالفات البناء بنطاق المركز  فى المهد    

وقامت رئاسة مركز ومدينة دكرنس برئاسة المحاسب هانى سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس، بتنفيذ فك شدة خشبية بغرض صب سقف بالوحدة المحلية بديمشلت.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقانون وعرض المخالفين على النيابة المختصة. 
 

جاء ذلك في حضور الدكتورة هالة فؤاد نائب رئيس المركز ورئيس الوحدة المحلية.

وأكد رئيس دكرنس أنه سيتم استبعاد أي موظف أو مسئول متقاعس عن أداء عمله، لافتًا إلى أنه لا تهاون فى حق الدولة وسيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات.
 

وأكد أن الحكومة تعمل على حماية مقدرات الدولة وممتلكاتها من أي عبث أو تعديات “ونحن بدورنا كتنفيذيين لن نسمح بمخالفة القانون موضحًا أن أي مخالفات تُرْصَد من خلال القمر الصناعي كمتغير لحظة بلحظة فاحرص دائمًا أن يكون متغيرك قانونيا لعدم المساءلة القانونية”. 

 

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