إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز دمنهور

شنت محافظة البحيرة،حملة إزالة مكبرة بقيادة الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بحضور اللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة وبمشاركة عدد من الجهات المعنية، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أراضي املاك الدولة والأراضي الزراعية، وفى إطار توجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء، بمواصلة الجهود لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز من سيادة القانون.

إزالة 3 حالات تعد على مساحة 850 مترا

حيث استهدفت الحملة إزالة التعديات بعدد من القرى والعزب التابعة لقرية الأبعادية بمركز دمنهور، وأسفرت عن إزالة 3 حالات تعد على مساحة 850 مترا عبارة عن مبان مسلحة وأسوار وذلك في ضوء جهود استعادة الأراضي والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفة

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن المحافظة تتبنى نهجًا حازمًا وصارمًا في التصدي لأي محاولات للتعدي على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، مشددة على ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفة وإزالتها في المهد، مشيرة الى أن الأجهزة التنفيذية والأمنية تعمل بالتنسيق الكامل لتنفيذ قرارات الإزالة وفق الجدول الزمني المحدد، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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