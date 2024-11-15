حملة مكبرة على المخابز بدكرنس في الدقهلية (صور)
شنت رئاسة مجلس مركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية حملة مكبرة على أفران الخبز بالمدينة والوحدات القروية وعمل محاضر للمخالفين.
وجاء ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذًا لتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.
إحكام الرقابة على الأسواق ومراقبة الجودة والأسعار
وقام المحاسب هانى سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس بالمرور وبتعليمات مشددة لكل رؤساء الوحدات المحلية بإحكام الرقابة على الأسواق ومراقبة الجودة والأسعار، والتنسيق مع التجار والإدارات التموينية بكافة الوحدات المحلية لمتابعة أفران الخبز وعمل محاضر للمخالفين.
وقام بمتابعة الأعمال بقرية أشمون الرمان وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في حضور زينب السعيد رئيس الوحدة المحلية بأشمون الرمان بالمخالفة للتوجيهات الوزارية.
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