رئيس مدينة المنشاة يتابع تنفيذ إزالة التعديات على الأراضى بسوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة برئاسة أحمد البدري رئيس المركز، بتنفيذ حالة إزالة في المهد عبارة عن إزالة فورية لأعمده خرسانية تعدي على أراضي زراعية بالزوك الغربية.

تمت الإزالة بإشراف علي النابي نائب رئيس المركز وعبداللاه المصري رئيس قرية الزوك الغربية بالمنشاة المركز ومسؤول أملاك الوحدة وقد تم التنفيذ بمعدات الوحدة

رئيس مدينة المنشاة الإزلات تأتى فى إطار تعليمات المحافظ بتطبيق القانون

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء الوزير عبد الفتاح نور الدين محافظ سوهاج بشأن تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومعاقبة المخالفين لقانون البناء.

