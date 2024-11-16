السبت 16 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يترأس لجنة اختيار مديري عموم الإدارات

لجنة القيادات بالدقهلية،
لجنة القيادات بالدقهلية، فيتو

ترأس اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم السبت، اجتماع لجنة القيادات لاختبار واختيار 4 مدراء عموم إدارات من بين 36 متقدما.

اختيار 4 مدراء عموم إدارات من بين 36 متقدما

 

ضمت اللجنة في عضويتها،الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور السيد الحسانين مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور علي حسن مدير مديرية التموين، والدكتورة منى عثمان مدير مديرية الشباب والرياضة.

بالإضافة إلى آمال بحيري مدير عام التنظيم والإدارة، والدكتور إسلام إسماعيل عضو هيئة التدريس بكلية هندسة المنصورة.

مدير إدارة غرب المنصورة التعليمية

 

وذلك لاختيار مدير إدارة غرب المنصورة التعليمية من بين 24 متقدما، واختيار مدير عام الشئون المالية والإدارية من بين 2 متقدمين، واختبار مدير عام الرياضة متقدم واحد،مدير عام التجارة الداخلية من بين 9 متقدمين.

الاختبارات أجريت على مدار يومين بكل الشفافية

وأكد محافظ الدقهلية أن المقابلات والاختبارات أجريت على مدار يومين بكل الشفافية بين المتقدمين حرصا على تكافؤ الفرص في اختيار أكفأ العناصر وفقا للأسس والقواعد والشروط التي تتطلبها كل وظيفة.

توجهات الدولة في مواكبة إحتياجات المرحلة

وأكد "مرزوق" أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية،وتنفيذا لتوجهات الدولة في مواكبة إحتياجات المرحلة وتحقيقا للتدوير الوظيفي للإستفادة من الخبرات المتنوعة وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذي.

محافظ الدقهلية يكلف رئيس مدينة المطرية بتكثيف أعمدة الإنارة على الطرق

ختام فعاليات الدورة التدريبية على أساسيات التصوير بالأشعة المقطعية في الدقهلية (صور)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أشرف العربي الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية التجارة الداخلية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية التربية والتعليم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تكافؤ الفرص رئيس الوزراء كتور مصطفى مدبولي مدير مديرية الطب البيطري مدير عام التجارة الداخلية وزيرة التنمية المحلية منال عوض وزيرة التنمية المحلية

مواد متعلقة

النيابة تطلب التحري حول سائق وضع ملصقا خادشا للحياء في مدينة نصر

مصدر أمنى يكشف حقيقة خطاب منسوب للداخلية عن قتلى فض اعتصامى رابعة والنهضة

تعرف على أعداد ركاب الخط الأول للمترو خلال الـ24 ساعة الماضية

كتائب القسام تستهدف آليات إسرائيلية شمال غزة (فيديو)

الأكثر قراءة

من يتحمل تكلفة استبدال العدادات القديمة؟.. الكهرباء تحسم الجدل

شبورة كثيفة وأمطار متوسطة، الأرصاد تعلن طقس الغد

أول تعليق من محامي أسرة ضحية أحمد فتوح بعد الحكم عليه

سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات السبت (آخر تحديث)

عصام الحضري عن فوز هاني أبو ريدة برئاسة اتحاد الكرة: عاد من يستحق

مصدر أمنى يكشف حقيقة خطاب منسوب للداخلية عن قتلى فض اعتصامى رابعة والنهضة

رسميًا، فوز هاني أبوريدة وقائمته برئاسة اتحاد الكرة بالتزكية

بايموشن العفريت، بيراميدز يرد على اعتذار لاعب الأهلي للجمهور بسبب عيد ميلاد مروان حمدي

منوعات

المزيد

صانع محتوي جزائري يحتال لجمع الأموال بزعم الأعمال الخيرية

مكافحة بق الفراش في شقة يتسبب بـكارثة لحي كامل بتركيا

روسيا تكشف عن كاميرا جديدة تعمل بالأشعة تحت الحمراء

تطوير أول منظومة بالذكاء الاصطناعي لتنظيف الشوارع في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 16/11/2024

هتشتري الأرز بكام النهارده السبت في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 16/ 11/ 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

مذيعة وممثلة وديلر.. حكاية البلوجر من عالم الشهرة لترويج مخدر GHB (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (2 – 5)

كيف يُلحق الله الخزي بالكافرين؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

فضل سورة مريم واسمائها والأحاديث الضعيفة المتداولة بشأنها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads