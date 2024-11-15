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ثقافة وفنون

الموت يفجع الفنان أحمد خالد صالح للمرة الثانية خلال 24 ساعة

الفنان أحمد خالد
الفنان أحمد خالد صالح، فيتو

أعلنت الفنانة هنادي مهنا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وفاة السيدة نشوي زين العابدين خالة الفنان أحمد خالد صالح، مساء اليوم الموافق 15 نوفمبر وذلك بعد ساعات قليلة من رحيل عمه.

وكتبت هنادي عبر صفحتها الرسمية: “لا إله إلا الله، توفيت إلى رحمة الله الغالية نشوى زين العابدين، خالة أحمد خالد صالح، اللهم اغفر لها وارحمها وأسكنها فسيح جناتك، نسألكم الدعاء وإنا لله وإنا اليه راجعون”.

وفاة عم الفنان أحمد خالد صالح 

ونعى الفنان أحمد خالد صالح، في رسالة مؤثرة، عمه وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام عبر خاصية الاستوري: “إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون، عمي الحبيب وقلب أبي وأطيب خلق الله محمود سيد صالح في ذمة الله”.

وتابع أحمد: “اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك، نسألكم الدعاء له بشفاعة الحبيب ولأحبابه بالصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان الفنان أحمد فهيم، قد أعلن وفاة خاله، عبر حسابه على تطبيق إنستجرام، وهو محمود صالح شقيق الفنان الراحل خالد صالح.

وكتب أحمد فهيم الذي تربطه صلة قرابة بالفنان الراحل خالد صالح: "توفي إلى رحمة الله خالي محمود صالح نسـألكم الدعاء".

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