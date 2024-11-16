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رياضة

موعد مباراة منتخب الشباب والجزائر في دورة شمال إفريقيا

منتخب الشباب،فيتو
منتخب الشباب،فيتو

منتخب الشباب، يستعد منتخب الشباب بقيادة روجيرو ميكالي، لمواجهة الجزائر في دورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة منتخب الشباب أمام الجزائر 

 ويستعد منتخب الشباب لمواجهة الجزائر في الثامنة من مساء غد الأحد بالجولة الثانية من بطولة شمال أفريقيا، والتي تقام في الإسماعيلية.

وكان منتخب الشباب مواليد 2005، قد خسر أمام نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي  أقيم باستاد هيئة قناة السويس، في الجولة الافتتاحية من دورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

ورفض روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، منح لاعبي الفراعنة راحة من التدريبات الجماعية أمس.

وعلى الرغم من خوض منتخب الشباب مباراة أمام المغرب، إلا أن ميكالي قرر خوض مران بدنيا أمس.

منتخب مصر يخسر أمام المغرب 

 وعلق البرازيلي روجيرو ميكالي على خسارة فريقه أمام المغرب في الجولة الأولى بدورة شمال إفريقيا المقامة حاليا في الإسماعيلية والمؤهلة لكأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

 

منتخب المغرب يتم تجهيزه منذ عامين 

 وقال ميكالي في تصريحات لشاشة أون تايم سبورت بعد المباراة: “كنا على يقين بأن المواجهة أمام المنتخب المغربي ستكون بالغة الصعوبة، خاصة أن الأخير يتم إعداده منذ عامين لهذه التصفيات، في حين أن منتخب الشباب المصري لم نبدأ العمل معه إلا منذ بضعة أسابيع قليلة”.

وأكد ميكالي أنه راضٍ تماما عن المردود الذي قدمه المنتخب المصري أمام المغرب على الرغم من الهزيمة، ولكنه أكد أن الفريق يضم عناصر جيدة للغاية ولكنها تحتاج إلى المزيد من العمل.

منتخب مصر للشباب، فيتو
منتخب مصر للشباب، فيتو

ميكالي: متفائل بهذا الجيل

 وتابع ميكالي، أنه متفائل جدا بهذا الجيل، وأنه يعمل على بناء جيل واعد يمثل الكرة المصرية خلال السنوات القليلة المقبلة. 

 

واختتم ميكالي تصريحاته قائلا إن منتخب مصر ما زال أمامه ثلاث مواجهات في البطولة أمام الجزائر وليبيا وتونس، وأنه على ثقة بأن الفريق سيحقق فيها نتيجة جيدة تسعد الجماهير المصرية.

 

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