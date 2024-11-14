الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب الشباب يخسر أمام المغرب 2-1 في افتتاح تصفيات شمال إفريقيا

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب، خسر منتخب الشباب مواليد 2005، أمام نظيره منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الافتتاحية من دورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

تقدم منتخب المغرب عن طريق سعد الحداد في الدقيقة 40 من عمر اللقاء، وتعادل محمد سمير لمصر في الدقيقة 50، ثم عاود منتخب المغرب التقدم بهدف ثان في الدقيقة 68 عن طريق البديل عثمان نعامة.

ويواجه منتخب مصر نظيره الجزائري يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية.

تشكيل منتخب مصر أمام المغرب

وأعلن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تشكيلة الفريق لمواجهة المغرب والذي ضم كل من:

تشكيل منتخب الشباب أمام المغرب، فيتو
تشكيل منتخب الشباب أمام المغرب، فيتو
منتخب الشباب المغربي تحت 20 سنة، فيتو
منتخب الشباب المغربي تحت 20 سنة، فيتو

منتخب مصر يخوض وديتين أمام تنزانيا

واستعد منتخب مصر للشباب لدورة شمال إفريقيا، من خلال إقامة معسكر تدريبي بمدينة الإسماعيلية، تخلله مباراتين وديتين أمام منتخب تنزانيا، تعادل في المباراة الأولى سلبيًّا، قبل أن يحقق فوزًا كبيرًا بثلاثية نظيفة في المباراة الثانية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

منتخب الشباب منتخب الشباب مواليد 2005 منتخب المغرب تشكيل منتخب مصر أمام المغرب دورة شمال أفريقيا كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما

مواد متعلقة

قبل ساعات من مباراة المغرب، ميكالي يعلن قائمة منتخب الشباب المشاركة ببطولة شمال إفريقيا

منتخب الشباب يفوز في مباراته الودية أمام تنزانيا

أول ظهور لـ إسلام الشاطر، منتخب الشباب يلتقي وديا مع تنزانيا استعدادا لتصفيات إفريقيا

ميكالي يحفز ويحذر لاعبي منتخب الشباب قبل تصفيات أمم إفريقيا (صور)

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يتقدم ببلاغ ضد إمام عاشور وأحمد شوبير

200 جنيه تراجعا في أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع

عيب أوي، كامل الوزير يعلق على استيراد أجبان بـ 1.2 مليار دولار

تغيير موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي

منتخب الشباب يخسر أمام المغرب 2-1 في افتتاح تصفيات شمال إفريقيا

على غرار أمستردام، مشاجرات بين الجماهير الفرنسية والإسرائيلية في ملعب دو فرانس (فيديو)

تصفيات أمم أفريقيا، منتخب بنين يتقدم على نيجيريا 0/1 بالشوط الأول

درجات الحرارة غدا الجمعة 15-11-2024 فى مصر

منوعات

المزيد

هروب شمبانزي عدوانى من حديقة حيوان يثير الذعر فى الكويت (فيديو)

النصب على شركات تأمين بملابس دب، تفاصيل واقعة احتيال مثيرة

كوريا الجنوبية تعوض المتضررين من بالونات القمامة التي أطلقتها بيونج يانج

"نمط جديد للعلاقات الدولية"، كتاب جديد عن بيت الحكمة يناقش مجتمع المستقبل المشترك للبشرية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق؟ تعرف على السعر

سعر السكر اليوم الخميس في الأسواق، وصل لهذا السعر

سعر طن القصدير يسجل 31 دولار اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

من البراءة للحبس وصولا للصلح.. 11 محطة في قضية إمام عاشور وفرد أمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«خروا سجدا»، الشعراوي يوضح مظاهر الذلة والعبودية لله في السجود (فيديو)

بعد واقعة طبيبة كفر الدوار، أحمد كريمة يوضح موقف الشرع من إفشاء أسرار الناس (فيديو)

تفسير رؤية عصير الليمون في المنام وعلاقته بالتخلص من الطاقة السلبية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads