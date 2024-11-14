منتخب الشباب يخسر أمام المغرب 2-1 في افتتاح تصفيات شمال إفريقيا

منتخب الشباب، خسر منتخب الشباب مواليد 2005، أمام نظيره منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الافتتاحية من دورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

تقدم منتخب المغرب عن طريق سعد الحداد في الدقيقة 40 من عمر اللقاء، وتعادل محمد سمير لمصر في الدقيقة 50، ثم عاود منتخب المغرب التقدم بهدف ثان في الدقيقة 68 عن طريق البديل عثمان نعامة.

ويواجه منتخب مصر نظيره الجزائري يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية.

تشكيل منتخب مصر أمام المغرب

وأعلن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تشكيلة الفريق لمواجهة المغرب والذي ضم كل من:

تشكيل منتخب الشباب أمام المغرب، فيتو

منتخب الشباب المغربي تحت 20 سنة، فيتو

منتخب مصر يخوض وديتين أمام تنزانيا

واستعد منتخب مصر للشباب لدورة شمال إفريقيا، من خلال إقامة معسكر تدريبي بمدينة الإسماعيلية، تخلله مباراتين وديتين أمام منتخب تنزانيا، تعادل في المباراة الأولى سلبيًّا، قبل أن يحقق فوزًا كبيرًا بثلاثية نظيفة في المباراة الثانية.