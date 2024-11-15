أخبار الحوادث اليوم: نجل داعية سلفي شهير ينكر حيازته للحشيش خلال التحقيقات.. حبس بلوجر بتهمة حيازة مواد مخدرة بالقاهرة الجديدة.. اعترافات المتهمة بخطف طفلة بالجيزة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

أنكر نجل داعية إسلامي شهير خلال التحقيقات ارتكابه أي من الجرائم المنسوبة إليه من حيازة مواد مخدرة وسلاح ناري وأبيض دون ترخيص، وقيادة سيارة دون رخصة قيادة، قائلا: محصلش.

وكشف نجل الداعية الشهير، أنه أثناء استجوابه في القسم، واجهه رجال المباحث بفيديو يظهر فيه وهو يحمل بندقية، وقال عن الفيديو: «ده كان في فرح من حوالي سنة، وملوش علاقة بالواقعة».

أمرت نيابة الجيزة بإخلاء سبيل نجلي عمة ابن داعية إسلامي بتهمة حيازة أسلحة نارية بالشيخ زايد.



وكانت النيابة تلقت إخطارًا من مديرية أمن الجيزة يفيد بالقبض على اثنين من أبناء شقيقة الداعية السلفى الشيخ “م.ح” بعد أيام من القبض على ابنه في كمين أمني بمنطقة الشيخ زايد، وبحوزته مخدرات.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الواقعة مرتبطة بواقعة القبض على ابن الداعية، حيث إنه أثناء أثناء تفتيش هاتفه المحمول عُثر به على صور ومقطع فيديو وهو يحمل سلاحًا ناريًا.

باشرت نيابة الجيزة التحقيق مع متسولة خطفت طفلة في منطقة الهرم بعد مغافلة والدها وإغراء الطفلة بالحلوى بهدف استغلالها في التسول.

وخلال التحقيقات، أوضح والد الطفلة أنه أثناء تواجده مع ابنته وابنه، حضرت سيدة وتبادلت معه أطراف الحديث حتى غافلته واختفت وبعدها لم يعثر على طفلته.

واعترفت المتهمة خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة بغرض استغلال الطفلة في التسول "كنت هشحت بيها"، وأمرت النيابة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات

تباشر نيابة اكتوبر التحقيق في إصابة حلاق إثر مشاجرة مع صاحب محل الحلاقة في مدينة 6 أكتوبر.



وكشفت التحقيقات نشوب مشادة كلامية بين صاحب محل حلاق والمصاب، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم “صاحب المحل” بطعن المجني عليه بسلاح أبيض “مقص الحلاقة”، وقام بتوصيله إلى المستشفى وسلم نفسه للمباحث، وبمواجهته أيد ما جاء سالفا.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، إذ تبين أنه مصاب بطعنة بالرقبة بسلاح أبيض للاستماع إلى إفادته عن الحادث، وكلفت بإجراء تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس بلوجر تدعى د. ف تم القبض عليها بتهمة حيازة مخدر “جي إتش بي” 4 أيام على ذمة التحقيق.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة تهمة الاتجار في المواد المخدرة وأرسلت المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها.

وأنكرت المتهمة أمام النيابة الاتهامات المنسوبة إليها، وقالت: "معرفش حاجة عن العقار ده ومعملتش حاجة".

وصلة هزار بين صديقين تحولت إلى جريمة بشعة بعدما قام أحدهما بقتل صديقه بطعنة وإصابة شقيق المجني عليه.

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

قتل عامل وأصيب 8 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة عائلة الطوابية قرية العقارية تابعة لأولاد سالم بمركز دارالسلام بسوهاج

وتلقى اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج بلاغا من مأمور مركز شرطة دارالسلام بوقوع المشاجرة.

واسفرت المشاجرة عن مقتل كريم ك. ع ع٢١ عاما مصابا بطلق ناري بالصدر دخول وخروج.