مقتل شخص وإصابة 8 آخرين فى مشاجرة بسوهاج
قتل عامل وأصيب 8 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة عائلة الطوابية قرية العقارية تابعة لأولاد سالم بمركز دارالسلام بسوهاج
مقتل عامل واصابة 8أشخاص فى مشاجرة بسوهاج
وتلقى اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج بلاغا من مأمور مركز شرطة دارالسلام بوقوع المشاجرة.
واسفرت المشاجرة عن مقتل كريم ك. ع ع٢١ عاما مصابا بطلق ناري بالصدر دخول وخروج.
وإصابة كل محمود ا ع١٦ عاما مصابا بطلق ناري بالظهر ويحي جعفر ع ٢٠ عاما مصابا بطلق ناري بالظهر دخول وخروج وضاحي ع. م ٥٢ عاما مصابا بجرح بفروة الرأس ,
ومحمد ضاحي عبد الموجود٢١ عاما مصابا جرح ردي بفروة الرأس مصابا جرح رضي باصبع الابهام باليد اليمني وشعبان ع. أ٥٩ عاما مصابا بجرحبفرة الرأس وكدمات باصبع اليد اليسري وخلف عبد العظيم ابراهيم٤٦ عاما جرح ردي بفروة الرأس وكدمات الايسر والقدم اليسري وأدريه كامل مطاوع٦٠ عاما مصابا بجرح ردي بالرأس وجرح قطعي باليد اليسرى وتم نقل المصابين إلى مستشفى الجامعى بسوهاج وجثة المتوفي فى ثلاجة مستشفى دارالسلام تحت تصرف النيابة
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