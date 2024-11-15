خناقة بالمقصات وسقوط مصاب، كواليس مشاجرة محل حلاقة أكتوبر
تباشر نيابة اكتوبر التحقيق في إصابة حلاق إثر مشاجرة مع صاحب محل الحلاقة في مدينة 6 أكتوبر.
وكشفت التحقيقات نشوب مشادة كلامية بين صاحب محل حلاق والمصاب، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم “صاحب المحل” بطعن المجني عليه بسلاح أبيض “مقص الحلاقة”، وقام بتوصيله إلى المستشفى وسلم نفسه للمباحث، وبمواجهته أيد ما جاء سالفا.
وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، إذ تبين أنه مصاب بطعنة بالرقبة بسلاح أبيض للاستماع إلى إفادته عن الحادث، وكلفت بإجراء تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.
على الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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