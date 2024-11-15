اعترافات المتهمة بخطف طفلة لاستغلالها في التسول بالجيزة

باشرت نيابة الجيزة التحقيق مع متسولة خطفت طفلة في منطقة الهرم بعد مغافلة والدها وإغراء الطفلة بالحلوى بهدف استغلالها في التسول.

وخلال التحقيقات، أوضح والد الطفلة أنه أثناء تواجده مع ابنته وابنه، حضرت سيدة وتبادلت معه أطراف الحديث حتى غافلته واختفت وبعدها لم يعثر على طفلته.

واعترفت المتهمة خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة بغرض استغلال الطفلة في التسول "كنت هشحت بيها"، وأمرت النيابة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات

اختطاف طفلة أثناء تواجدها مع والدها

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد باختطاف طفلة تبلغ من العمر ٥ سنوات أثناء تواجدها مع والدها بموقف سيارات في منطقة الهرم.



بتكثيف التحريات تحت إشراف العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، تم تحديد هوية المتهمة، وتبين أنها سيدة متسولة.

وبإعداد كمين لها، تمكن رجال المباحث برئاسة المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم من القبض عليها وهي بصحبة الطفلة في محافظة القاهرة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.