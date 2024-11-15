الجمعة 15 نوفمبر 2024
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حوادث

النيابة توجه لـ بلوجر تهمة الاتجار في المخدرات والأخيرة: معرفش حاجة

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

استمعت نيابة القاهرة الجديدة إلى أقوال بلوجر تدعى د. ف تم القبض عليها بتهمة حيازة مخدر “جي إتش بي”.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة تهمة الاتجار في المواد المخدرة وأرسلت المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها.

وأنكرت المتهمة أمام النيابة الاتهامات المنسوبة إليها، وقالت: "معرفش حاجة عن العقار ده ومعملتش حاجة".

البداية عندما ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على بلوجر تدعى "د.ف" بتهمة حيازة مواد مخدرة أثناء تواجدها في القاهرة الجديدة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق 

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نيابة القاهرة الجديدة مخدر جي اتش بي النيابة العامة

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