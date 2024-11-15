نجل داعية سلفي شهير ينكر حيازته لمخدر الحشيش خلال التحقيقات

أنكر نجل داعية إسلامي شهير خلال التحقيقات ارتكابه أي من الجرائم المنسوبة إليه من حيازة مواد مخدرة وسلاح ناري وأبيض دون ترخيص، وقيادة سيارة دون رخصة قيادة، قائلا: محصلش.

وكشف نجل الداعية الشهير، أنه أثناء استجوابه في القسم، واجهه رجال المباحث بفيديو يظهر فيه وهو يحمل بندقية، وقال عن الفيديو: «ده كان في فرح من حوالي سنة، وملوش علاقة بالواقعة».

وأمرت نيابة الجيزة بإخلاء سبيل نجلي عمة ابن داعية إسلامي بتهمة حيازة أسلحة نارية بالشيخ زايد.

وكانت النيابة تلقت إخطارًا من مديرية أمن الجيزة يفيد بالقبض على اثنين من أبناء شقيقة الداعية السلفى الشيخ “م.ح” بعد أيام من القبض على ابنه في كمين أمني بمنطقة الشيخ زايد، وبحوزته مخدرات.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الواقعة مرتبطة بواقعة القبض على ابن الداعية، حيث إنه أثناء أثناء تفتيش هاتفه المحمول عُثر به على صور ومقطع فيديو وهو يحمل سلاحًا ناريًا.

واعترف بأنه ترك السلاح مع نجلي عمته أحدهما محاسب، والثاني طالب، ويقيمان في محافظة الدقهلية.

توجهت مأمورية أمنية وألقت القبض عليهما، وقررا أنهما التقطا الصور في حفل زفاف شقيق ابن الداعية السلفي وتحرر المحضر اللازم تجاه الواقعة.