حبس بلوجر بتهمة حيازة مواد مخدرة في القاهرة الجديدة
أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس بلوجر تدعى د. ف تم القبض عليها بتهمة حيازة مخدر “جي إتش بي” 4 أيام على ذمة التحقيق.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة تهمة الاتجار في المواد المخدرة وأرسلت المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها.
وأنكرت المتهمة أمام النيابة الاتهامات المنسوبة إليها، وقالت: "معرفش حاجة عن العقار ده ومعملتش حاجة".
وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على بلوجر تدعى "د.ف" بتهمة حيازة مواد مخدرة أثناء وجودها في القاهرة الجديدة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
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