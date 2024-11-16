أخبار الفن، حضور قوي لعرض "وين صرنا" بمهرجان القاهرة، موعد عرض "الحريفة 2" بالسينمات، الموت يفجع أحمد خالد صالح

شهدت الساحة الفنية أمس الجمعة الموافق 15 نوفمبر الجاري، العديد من الأحداث والأخبار المهمة والتي جاء أبرزها كالتالي:

حرص عدد من نجوم الفن على حضور السجادة الحمراء للعرض العالمي الأول للفيلم الوثائقي "وين صرنا!"، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ويأتي في مقدمة هؤلاء النجوم، الفنانة ليلى علوي والفنانة كندة علوش والفنانة بشرى وزوجها والإعلامية اللبنانية رزان مغربي بالإضافة إلى عدد من النجوم الآخرين أبرزهم الأردنية ركين سعد والفنانة رانيا فريد شوقي والفنانة هند عبد الحليم والفنان محمد محمود عبد العزيز وزوجته والفنانة هند عاكف وعدد من النجوم.

قال الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ 45، “واجهنا خلال هذه الدورة عدة تحديات بسبب تأجيلها نظرا لأحداث فلسطين الصعبة”.

وأضاف حسين فهمي خلال لقائه مع “ڤيتو”، أن الدورة 45 تم تأجيلها بسبب أحداث غزة الصعبة وطبعا أحداث غزة أثرت علينا.

حرص الفنان هاني عادل، على مساندة زوجته الفنانة اللبنانية دياموند بو عبود، على السجادة الحمراء لعرض فيلمها “أرزة” ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتواجد هاني بجوار زوجته وحرص على التقاط الصور إلى جوارها.

كما حرصت الفنانة كندة علوش على التواجد على السجادة الحمراء لعرض العمل بالمهرجان.

أعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة رسميا، أن المذيع الساخر كونان أوبراين، سيقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار القادم 2025.

وحددت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة (الأوسكار)، يوم ٢ مارس ٢٠٢٥، ليكون موعد إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ ٩٧، على أن يعلن رسميًّا أسماء المرشحين ١٧ يناير ٢٠٢٥.

كشف الفنان نور النبوي عن موعد عرض الجزء الثاني من فيلمه "الحريفة" الذي يحمل اسم "الريمونتادا".

في هذا السياق، نشر نور النبوي الإعلان الرسمي لفيلم "الحريفة 2" معلنا عن طرحه في السينمات المصرية يوم 4 ديسمبر فيما يطرح في الوطن العربي يوم 5 ديسمبر.

وكشف الإعلان الرسمي لفيلم "الحريفة 2" عن ظهور عدد من ضيوف الشرف منهم الفنان أحمد فهمي والفنان آسر ياسين ومروان موسى والمعلق الرياضي أيمن الكاشف ومايكل أوين نجم ليفربول وريال مدريد السابق.

أعلن المخرج مازن الغرباوي رئيس ومؤسس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، خلال حفل افتتاح دورته التاسعة، عن حامل اسم الدورة العاشرة التي من المقرر اقامتها عام 2025، وهي النجمة إلهام شاهين.

حصلت الفنانة ياسمين صبري على إجازة من تصوير مسلسلها الجديد “ضل حيطة”، بسبب سفرها الجونة لتصوير أحداث فيلمها الجديد “الأرض السوداء” الذي تقف فيه لأول مرة أمام كريم عبدالعزيز.

أعلنت الفنانة هنادي مهنا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وفاة السيدة نشوي زين العابدين خالة الفنان أحمد خالد صالح، مساء أمس الموافق 15 نوفمبر وذلك بعد ساعات قليلة من رحيل عمه.

وكتبت هنادي عبر صفحتها الرسمية: “لا إله إلا الله، توفيت إلى رحمة الله الغالية نشوى زين العابدين، خالة أحمد خالد صالح، اللهم اغفر لها وارحمها وأسكنها فسيح جناتك، نسألكم الدعاء وإنا لله وإنا اليه راجعون”.