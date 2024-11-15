الجمعة 15 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

موعد عرض فيلم "الحريفة 2" لـ نور النبوي

كزبرة
كزبرة

كشف الفنان نور النبوي عن موعد عرض الجزء الثاني من فيلمه "الحريفة" الذي يحمل اسم "الريمونتادا".

 

في هذا السياق، نشر نور النبوي الإعلان الرسمي لفيلم "الحريفة 2" معلنا عن طرحه في السينمات المصرية يوم 4 ديسمبر فيما يطرح في الوطن العربي يوم 5 ديسمبر.

وكشف الإعلان الرسمي لفيلم "الحريفة 2" عن ظهور عدد من ضيوف الشرف منهم الفنان أحمد فهمي والفنان آسر ياسين ومروان موسى والمعلق الرياضي أيمن الكاشف ومايكل أوين نجم ليفربول وريال مدريد السابق.

كما يظهر في الإعلان التحديات الجديدة التي تواجه "ماجد" نور النبوي وأصدقائه بعد دخولهم إلى الجامعة ويبدو أنها خاصة ودخولهم في بطولة جديدة وسعيهم بتحقيق الانتصار بها.

 

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آسر ياسين الجزء الثاني الريمونتادا الفنان أحمد فهمي الفنان اسر ياسين الفنان نور النبوي

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