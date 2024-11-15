ياسمين صبري إجازة من "ضل حيطة" بسبب فيلم "الأرض السوداء"

حصلت الفنانة ياسمين صبري على إجازة من تصوير مسلسلها الجديد “ضل حيطة”، بسبب سفرها الجونة لتصوير أحداث فيلمها الجديد “الأرض السوداء” الذي تقف فيه لأول مرة أمام كريم عبدالعزيز.

وخلال أحداث مسلسلها تحاول ياسمين صبري الانتقام من زوجها خلال أحداث العمل، بسبب خيانته لها مع أقرب صديقة لها، وتلعب الفنانة ياسمين صبري شخصية ربة منزل تدخل في خلافات مع زوجها، ولديها أطفال تسعى على تربيتهم وتتعرض للعديد من المشاكل.

وكان القائمون على مسلسل الأميرة قرروا تغيير اسمه ليصبح “ضل حيطة”، وكانت ياسمين صبري قد بدأت تصوير أول مشاهده العمل منذ أيام.

وكانت المشاهد الأولى لها داخل منزلها ضمن أحداث العمل، ولم يظهر معها أحد من أبطال العمل.

تفاصيل مسلسل ضل حيطة

ومسلسل “ضل حيطة”، مكون من 30 حلقة، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطاله، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم.

وشاركت ياسمين صبري في موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل “رحيل” تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج محمد عبدالسلام، وشارك فيه كل من أحمد بدير، أحمد صيام، أحمد صلاح حسني، حازم سمير، محمد كيلاني، هاجر الشرنوبي، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول، مي القاضي، عزت زين، لبنى ونس، عاصم ترك وآخرين.