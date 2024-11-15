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ثقافة وفنون

شرم الشيخ للمسرح الشبابي يطلق اسم إلهام شاهين على دورته العاشرة العام المقبل

إلهام شاهين، فيتو
إلهام شاهين، فيتو

أعلن المخرج مازن الغرباوي رئيس ومؤسس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، خلال حفل افتتاح دورته التاسعة، عن حامل اسم الدورة العاشرة التي من المقرر اقامتها عام 2025، وهي النجمة إلهام شاهين.

وحضر حفل الافتتاح الفنان علاء مرسي  الفنان أحمد نبيل، والفنانة منال سلامة، والفنان أحمد وفيق،  والمخرج الكبير عصام السيد، النجم والبروفسير الروسي ميخائيل جوريفوي، وغيرهم. 

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي 

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي خلال الفترة من 15 الي 20 نوفمبر الجاري، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي. 

تعرف على تشكيل لجنة تحكيم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

أحمد وفيق رئيسًا للجنة تحكيم مسابقة مسرح الشارع بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

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