رسميا، كونان أوبراين يقدم حفل جوائز الأوسكار 2025

الأوسكار، أعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة رسميا، أن المذيع الساخر كونان أوبراين، سيقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار القادم 2025.

موعد حفل الأوسكار 2025

وحددت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة (الأوسكار)، يوم ٢ مارس ٢٠٢٥، ليكون موعد إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ ٩٧، على أن يعلن رسميًّا أسماء المرشحين ١٧ يناير ٢٠٢٥.