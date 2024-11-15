الجمعة 15 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

أول تجارب درة الإخراجية، نجوم الفن في عرض "وين صرنا" بمهرجان القاهرة السينمائي (صور)

درة، فيتو
درة، فيتو

 حرص عدد من نجوم الفن على حضور السجادة الحمراء للعرض العالمي الأول للفيلم الوثائقي "وين صرنا!"، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. 

ويأتي في مقدمة هؤلاء النجوم، الفنانة ليلى علوي والفنانة كندة علوش والفنانة بشرى وزوجها والإعلامية اللبنانية رزان مغربي بالإضافة إلى عدد من النجوم الآخرين أبرزهم الأردنية ركين سعد والفنانة رانيا فريد شوقي والفنانة هند عبد الحليم والفنان محمد محمود عبد العزيز وزوجته والفنانة هند عاكف وعدد من النجوم. 

فيلم وين صرنا

وفيلم "وين صرنا!" أخرجته وأنتجته النجمة درة في أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين. 

وانطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته ٧٩ دقيقة، في تمام الساعة السادسة مساءً، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج درة زروق.

مهرجان القاهرة السينمائى

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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