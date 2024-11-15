أخبار الاقتصاد اليوم: زيادة أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” بالأسواق.. ارتفاع مفاجئ في سعر الدواجن.. تراجع أسعار الذهب لأدنى مستوى في شهرين

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أسعار الذهب اليوم

ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 - 11 -2024، وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية.

وجاءت أسعار الذهب المحلية وفق آخر تحديث لها في الأسواق كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4057 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3550 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3042 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 28400 جنيه.



زيادة أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” بالأسواق

ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم في الأسواق، سجلت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق، ارتفاعا ملحوظًا، تراوحت الارتفاعات ما بين 31 جنيهُا و56 جنيهًا؛ وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الحمراء البتلو الصافي في محال الجزارة، فضلًا عن سعر لحوم البتلو بالعظم اليوم في السوق، في السطور الآتية:

وسجل سعر اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي، في محلات الجزارة ارتفاعا بـ 31 جنيهًا مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 443.5 جنيه في الأسواق.

وتراوح سعر اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و480 جنيهًا أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

فيما ارتفعت أسعار لحوم البتلو بالعظم بنحو 56 جنيها مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، وجاءت أسعار لحوم البتلو بالعظم كالتالي:

بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 439.2 جنيه.

سجلت اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 240 جنيهًا في أسواق المحافظات.

سجل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 480 جنيهًا في الأسواق.

الاتحاد الأفرو آسيوي للتأمين يعقد المؤتمر العام للاتحاد بالهند في أكتوبر 2025

شارك أعضاء من المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي الأسيوي للتأمين وإعادة التأمين في فعاليات ملتقى شرم الشيخ السادس للتأمين وإعادة التأمين والذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2024 بمدينة شرم الشيخ المصرية تحت عنوان "رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين".

وعقد ممثلو الاتحاد لقاءات ثنائية مع العديد من المشاركين بالملتقى بهدف التعريف بالاتحاد ولعمل المجمعات والصندوق المنضوية تحت مظلة الاتحاد وبالأنشطة والمزايا التي يقدمها الاتحاد للأعضاء.

وجدير بالذكر أن مجلس ادارة الاتحاد الأفريقي الأسيوي للتأمين وإعادة التأمين عقد اجتماعه السنوي يوم الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ بمدينة شرم الشيخ لمناقشة تقرير الأمين العام للاتحاد عن أنشطة الأمانة العامة خلال العام 2024 والخطوات التي اتخذتها الأمانة العامة للإسهام في توفير بيئة عمل داعمة تحث أعضاء الاتحاد على التعاون وكذلك سبل المساهمة في دعم الأبحاث ونشر المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات التأمينية.



ارتفاع مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الجمعة

أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024؛ وتراوحت الارتفاعات ما بين جنيهين و4.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.



وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 69 جنيهًا و70 جنيهًا.

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 87 جنيهًا إلى 88 جنيهًا.

أما عن سعر الدواجن البلدية اليوم الجمعة، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 122.1 جنيه للكيلو للمستهلك، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 110 جنيهات إلى 130 جنيهًا للمستهلك.

تراجع أسعار الذهب لأدنى مستوى في شهرين بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بالقرب من أدنى مستوى في شهرين، مع تراجع المتداولين عن توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل بعد تصريحات من جيروم باول أكدت على مرونة الاقتصاد الأمريكي.



وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في عامين، وسط توقعات بأن رئاسة ترامب سترفع النمو الاقتصادي وأرباح الشركات. إن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي يجعل السلع الأساسية المقومة بالعملة أكثر تكلفة بالنسبة لمعظم المشترين.

مزايا محفظة البنك الزراعي وشروط الاشتراك

يبحث العديد من عملاء البنك الزراعي عن مزايا المحفظة الإلكترونية على الهاتف المحمول.

ومحفظة البنك الزراعي Agri wallet هي تطبيق على الهاتف يسمح للعملاء بإرسال واستقبال الأموال بطريقة سهلة وبسيطة دون الحاجة إلى فتح حساب بنكي.

وتشمل قائمة المزايا في محفظة البنك الزراعي مايلي:

السحب والإيداع بطريقة سهلة وبسيطة من خلال فروع البنك المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وأيضا من خلال ماكينات الصراف الآلى المختلفة الداعمة للخدمة.



بالإضافة إلى خدمات سداد الفواتير والتبرعات، وأيضا بعض الخدمات الحكومية مثل دفع مخالفات المرور وتجديد رخص السيارة وحجز تذاكر وسداد مصروفات بعض المدارس وخدمات أخرى كثيرة، بالإضافة أيضا إلى خدمة الشراء باستخدام QR Code (الماسح الإلكتروني) والمتاحة في العديد من المتاجر.

وتضم شروط فتح المحفظة في البنك الزراعي مايلي:

- أن يكون العميل مصرى الجنسية.

-أن لا يقل سن العميل عن 16 عاما.

- بطاقة الرقم القومي سارية.

- رقم الهاتف وأن يكون مسجل باسم العميل وأن لا يكون مسجل عليه أي محفظة إلكترونية في أي من البنوك الأخرى أو شركات الاتصالات.

-التوجه إلى أقرب فرع لتسجيل استثماره التسجيل.

- بعد قيام الفرع بالتسجيل تصل رسالة للعميل تفيد بنجاح التسجيل في المحفظة.

-حد الاستخدام اليومي للمحفظة 60000 جم والحد الأقصى لرصيد المحفظة 200,000

شروط إصدار البطاقات الائتمانية للعملاء في البنك التجاري الدولي

حدد مسئولين البنك التجاري الدولي CIB عددا من الشروط اللازمة لإصدار البطاقات الائتمانية للعملاء.

وشملت قائمة الشروط المطلوبة لإصدار البطاقة الائتمانية في بنك التجاري الدولي مايلي:

• تصدر بضمان نقدي مثل "شهادات الاستثمار أو الودائع" من خلال أحد فروع البنك التجاري الدولي

• أو تصدر بدون غطاء نقدي عن طريق أحد البرامج التالية:

- بضمان مفردات الراتب للموظفين أو كشف حساب بنكي لأصحاب الأعمال

- تصدر لأعضاء هيئة التدريس

- برنامج أصحاب المهن الحرة الذي يشمل الأطباء، أصحاب العيادات، وأصحاب المكاتب الاستشارية الهندسية والمحاسب القانوني

- برنامج خاص بعملاء البنك التجاري الدولي

6 مزايا ضريبية للمشروعات الصغيرة في مشروع القانون الجديد

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة وتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال يمثلان بداية استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.

وقال أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إنه لأول مرة يتم تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال، بالإضافة إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يقدم تسهيلات غير مسبوقة للشركات الناشئة.

وأكد أن ذلك يعكس إدراك الحكومة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي.

وأضاف: لدينا ما يزيد على 3.7 مليون شركة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة تمثل 44.6 % من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص وتستوعب 5.8 مليون عامل يمثلون 43.8% من القوي العاملة في القطاع الخاص الرسمي.

أشار عبد الغني إلي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتحسين القوة التنافسية وسد احتياجات الأسواق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد.

وقال إن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يتضمن 6 مزايا رئيسية للشركات الناشئة أولها رفع حد التمتع بالمزايا من 10 إلى 15 مليون جنيه إجمالي حجم الأعمال السنوي.



وأوضح أن الميزة الثانية مجموعة من الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح بالإضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم والدفعات المقدمة.

قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن الميزة الثالثة السماح للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة تتمثل في تقديم أربعة اقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويا ويكتفي بتقديم إقرار سنوي واحد لضريبة الأجور والمرتبات.

أشار إلى أن النظام الضريبي الجديد يتضمن أن يكون أول فحص بعد 5 سنوات، لافتا إلى أن الميزة الخامسة أنه غير مطلوب من الممولين أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عند التسجيل.

ولفت إلى أن الميزة السادسة أن مشروع القانون يعفي الشركات الناشئة من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويتيح لها الالتزام بنظم مبسطة يحددها وزير المالية.