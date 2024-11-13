أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء..الدولار يتراجع بعد ارتفاع حجم التضخم الأمريكي..انخفاض كبير في سعر الجنيه الذهب

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

فقد سعر الجنيه الذهب ما يقرب من 1280 جنيها تقريبا خلال الفترة الماضية داخل الأسواق المحلية.



وكانت أسعار الجنيه الذهب وصلت إلى أعلى مستوى لها فى شهر نوفمبر الجارى وهو 30320 جنيه قبل أن تأخذ فى التراجع داخل الأسواق المحلية.

وتراجع سعر الجنيه الذهب فى الأسواق من 30320 جنيه إلى مستويات 29040 جنيه خلال تعاملات اليوم.

سجلت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق، ارتفاعًا ملحوظًا، تراوحت الارتفاعات ما بين 11.5 جنيه و26.5 جنيه؛ وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وسجل سعر اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي، في محلات الجزارة ارتفاعًا بـ 11.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 426.3 جنيه في الأسواق.

وتراوح سعر اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 330 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

تراجع سعر الدولار، الأربعاء، عن أعلى مستوى في الأشهر الستة الماضية مقابل العملات الرئيسية بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع في أكتوبر بما يتماشى مع التوقعات، ما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيواصل خفض أسعار الفائدة.



تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.271 تريليون جنيه.

انخفضت أسعار الين اليابانى خلال تعاملات اليوم الأربعاء بصورة كبيرة وبشكل قد يؤدي إلى تدخل البنك المركزى اليابانى.

كشفت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، السبب وراء سحب البنك المركزي من البنوك سيولة تصل لـ تريليون و370 مليار جنيه، بفائدة تصل إلى 27.75%.

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض، الأربعاء، قبيل صدور بيانات تضخم أميركية مهمة ستتيح مزيدا من الوضوح بشأن وتيرة خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة.

أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دولنا العربية والعالم لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة لمواجهة التحديات التي نعيشها جميعًا.

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق المشروع الإقليمي المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECDD، لتعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل، وذلك خلال فعاليات منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة، (WEEF) الذي ينعقد يومي 13 و14 نوفمبر، الذي نظمته المنظمة في القاهرة اليوم بحضور أورليك فيسترجارد كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بمشاركة عدد من وزراء وسفراء دول العالم ومُمثلي الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، من بينهم نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة وعضو المجلس الأعلى للمرأة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.