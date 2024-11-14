الأوراق المطلوبة لمشروع الطاقة الشمسية في الأراضي من البنك الزراعي

يتساءل عملاء البنك الزراعي عن وجود تمويل إسلامي لمشروع طاقة شمسية للأراضي الجديدة، ونسبة العائد فيها.

وأوضح البنك الزراعي أن الأوراق المطلوبة للمشروع تضم ما يلي:

الأوراق المطلوبة

بطاقة رقم قومى سارية

تقديم بطاقة الحيازة الزراعية أو بطاقة الخدمات بحد أدنى 5 أفدنة.

تقديم ضامن شخصى.

تقديم عقد ملكية الأرض أو عقد الإيجار (سارى طوال فترة التمويل) او عقد حق الانتفاع.

عرض أسعار موحد للمحطة من إحدى الشركات المسجلة بسجل الشركات الحاصلة على شهادة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة على أن يكون متضمن الصيانة والتوريدات طول فترة التمويل المطلوبة.

أن لا يتجاوز سن العميل مع نهاية القرض 65 عاما.

سعر العائد للأفراد / شركات 5% داخل المحافظات المحددة من جانب البنك المركزى (الإسماعيلية – السويس – الشرقية – الواحات البحرية بالجيزة – بنى سويف – المنيا – الإسكندرية – مرسى مطروح – البحيرة – شمال سيناء – الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسوان).

فيما عدا محافظات الوادي الجديد 30.25%

سعر العائد خارج هذه المحافظات تعادل حوالى 31.25%.

فترة السداد 5 سنوات

دورية الاقساط شهريا ثابتة.

مبلغ التمويل 80% من قيمة المحطة.

يتحمل العميل 20% من قيمة المحطة.