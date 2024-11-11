ساخرون..شعبة الدواجن: احمدوا ربنا لو اترفع الدعم عن البيض هتشتروا الواحدة بـ 20 جنيه!

علمت وكالة هريدى نيوز الإخبارية أن مسئولا فى شعبة الدواجن بالغرفة التجارية عقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية، حيث أشار إلى أن سعر كيلو الفراخ وصل إلى 80 جنيها بدلا من 115.



صرح بذلك مصدر فشار غاوى تنكيت وهزار وأضاف إن أحد الصحفيين توجه بسؤال لرئيس الشعبة قائلا: إزاى أسعار الفراخ تنزل وأسعار البيض ترتفع؟!..المفروض البيضة تبقى بثلاث جنيهات بدلا من 6 جنيهات.

فرد عليه مسئول الشعبة ساخرا: طب احمدوا ربنا..لأن الحكومة لو رفعت الدعم عن البيض هتشتروا البيضة الواحدة بـ 20 جنيه!