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رياضة

غياب الشناوي وحمدي فتحي عن مباراة بتسوانا

محمد الشناوي،فيتو
محمد الشناوي،فيتو

منتخب مصر، كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم غياب محمد الشناوي وحمدي فتحي عن مباراة بتسوانا المقبلة المقرر لها الثلاثاء المقبل، بعد حصول اللاعبين على الإنذار الثاني خلال مباراة  كاب فيردي.  

ويستضيف منتخب مصر في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل منتخب بتسوانا علي استاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية والتي حسمها الفراعنة بالتأهل الرسمي من الجولة الرابعة.

تفاصيل إصابة محمد شحاتة

كشف محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الإصابة التي تعرض لها محمد شحاتة خلال مباراة كاب فيردي، عبارة عن تمزق بالعضلة الضامة وسيغيب عن مباراة بتسوانا المقبلة، والمقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وسيخضع محمد شحاتة لمزيد من الفحوصات عقب وصول منتخب مصر للقاهرة.

تعليق حسام حسن على التعادل أمام كاب فيردي

فيما قال حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إن هدفه كان تحقيق الفوز أمام كاب فيردي وأنه سعيد بأداء اللاعبين رغم الغيابات المؤثرة بسبب الإصابة والإيقاف ومعظمهم من العناصر الأساسية.

وتابع حسام حسن في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "الأهم هو تحقيق نتائج إيجابية والتعادل أمر جيد مع فريق قوي وعلى ملعبه مثل كاب فيردي".

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر، “⁠ضربة الجزاء الذي جاء منها هدف كاب فيردي ليست صحيحة لكن أخطاء التحكيم أمر وارد”.

واختتم حسام حسن بتوجيه الشكر ⁠لمسئولي كاب فيردي على حسن الاستقبال.

منتخب مصر يتعادل مع الرأس الأخضر

وتعادل منتخب مصر مع مضيفه كاب فيردي بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت على الملعب الوطني بالعاصمة “برايا”، مساء اليوم الجمعة، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لـ كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

سجل طاهر محمد طاهر هدف منتخب مصر في الدقيقة 31، بينما تعادل ريان مينديز لمنتخب الرأس الأخضر من ضربة جزاء في الدقيقة 63.

مباراة مصر وكاب فيردي، فيتو
مباراة مصر وكاب فيردي، فيتو

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس تصفيات أمم أفريقيا

مصر 13 نقطة

بوتسوانا 7 نقاط

كاب فيردي 4 نقاط

موريتانيا 4 نقاط

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