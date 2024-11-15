الجمعة 15 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

استشهاد 5 من أسرة لبنانية بغارة إسرائيلية على عين قانا

عائلة لبنانية، فيتو
عائلة لبنانية، فيتو

أفادت مصادر، اليوم الجمعة، باستشهاد 5 أفراد من أسرة واحدة في لبنان، جراء استهداف منزلهم بـغارة إسرائيلية في "عين قانا".

استشهاد عائلة لبنانية  

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن "العدو الإسرائيلي ارتكب مساء اليوم مجزرة في بلدة (عين قانا) في منطقة إقليم التفاح".

وأوضحت أن "المواطن نعمة الله حسين ملاح وزوجته وأولادهم الثلاثة قتلوا عندما استهدف الطيران الحربي المعادي منزلهم".

وأشارت الوكالة الوطنية إلى أن "الغارة الجوية الإسرائيلية دمرت منزل العائلة وقضوا فيه جميعهم".

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إسرائيل الغارة الجوية الإسرائيلية جنوب لبنان قصف إسرائيلي علي لبنان إقليم التفاح

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