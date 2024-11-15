استشهاد 5 من أسرة لبنانية بغارة إسرائيلية على عين قانا

أفادت مصادر، اليوم الجمعة، باستشهاد 5 أفراد من أسرة واحدة في لبنان، جراء استهداف منزلهم بـغارة إسرائيلية في "عين قانا".

استشهاد عائلة لبنانية

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن "العدو الإسرائيلي ارتكب مساء اليوم مجزرة في بلدة (عين قانا) في منطقة إقليم التفاح".

وأوضحت أن "المواطن نعمة الله حسين ملاح وزوجته وأولادهم الثلاثة قتلوا عندما استهدف الطيران الحربي المعادي منزلهم".

وأشارت الوكالة الوطنية إلى أن "الغارة الجوية الإسرائيلية دمرت منزل العائلة وقضوا فيه جميعهم".