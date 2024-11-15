استشهاد وإصابة 236 مدنيا في قصف إسرائيلي على لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن الغارات الإسرائيلية على لبنان أسفرت عن استشهاد 56 شخصا مدنيا وإصابة 180 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، استشهاد 3445 شخصا وإصابة 14 ألفا و599 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في 8 أكتوبر 2023.

جيش الاحتلال يهاجم 30 هدفا في لبنان

وعلى مدار اليومين الماضيين يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على مناطق سكنية في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية ببيروت.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، أوامر إخلاء بسكان مبنى بمنطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت بإخلائه تمهيدا لقصفه، في ظل تواصل الغارات العنيفة على الضاحية.