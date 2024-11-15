ماسك يعلن عن وظائف مجانية للأذكياء فقط

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن مجموعة من الوظائف المجانية لذوي الذكاء العالي في وزارة الكفاءة الحكومية التي سيتولى قيادتها بتكليف من الرئيس ترامب.

وقال ماسك في تدوينة غريبة عبر منصة "إكس": "نحن بحاجة إلى ثوريين ذوي ذكاء عالٍ في حكومة صغيرة، مستعدين للعمل أكثر من 80 ساعة في الأسبوع مجانًا لخفض التكاليف غير الضرورية".

وأضاف "إذا كنت مهتمًا، أرسل سيرتك الذاتية عبر رسالة مباشرة إلى هذا الحساب، وسيتم مراجعة أفضل 1% من المتقدمين بواسطة رائد الأعمال الأمريكي، فيفيك راماسوامي".

وكان ماسك قد تعهد بتقليص البيروقراطية بمقدار الثلث وخفض تريليوني دولار من الإنفاق الحكومي الأمريكي، وهو هدف يتطلب، كما قال، بعض التحديات المؤقتة.

وقال ماسك، إن كافة الإجراءات التي ستتخذها إدارة وزارة "الكفاءة الحكومية"، ستنشر عبر الإنترنت، وذلك من أجل تحقيق أقصى قدر من الشفافية.

وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أنه سيعهد إليه مهمة قيادة وزارة مستحدثة تعنى بـ"الكفاءة الحكومية" مهمتها خفض الهدر: "إما أن نجعل الحكومة فعالة أو تفلس أمريكا.. أتمنى أن أكون مخطئًا، ولكن لا أعتقد.