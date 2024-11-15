الجمعة 15 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

ماسك يعلن عن وظائف مجانية للأذكياء فقط

إيلون ماسك، فيتو
إيلون ماسك، فيتو

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن مجموعة من الوظائف المجانية لذوي الذكاء العالي في وزارة الكفاءة الحكومية التي سيتولى قيادتها بتكليف من الرئيس ترامب

وقال ماسك في تدوينة غريبة عبر منصة "إكس": "نحن بحاجة إلى ثوريين ذوي ذكاء عالٍ في حكومة صغيرة، مستعدين للعمل أكثر من 80 ساعة في الأسبوع مجانًا لخفض التكاليف غير الضرورية".

وأضاف "إذا كنت مهتمًا، أرسل سيرتك الذاتية عبر رسالة مباشرة إلى هذا الحساب، وسيتم مراجعة أفضل 1% من المتقدمين بواسطة رائد الأعمال الأمريكي، فيفيك راماسوامي".

وكان ماسك قد تعهد بتقليص البيروقراطية بمقدار الثلث وخفض تريليوني دولار من الإنفاق الحكومي الأمريكي، وهو هدف يتطلب، كما قال، بعض التحديات المؤقتة.

وقال ماسك، إن كافة الإجراءات التي ستتخذها إدارة وزارة "الكفاءة الحكومية"، ستنشر عبر الإنترنت، وذلك من أجل تحقيق أقصى قدر من الشفافية.

وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أنه سيعهد إليه مهمة قيادة وزارة مستحدثة تعنى بـ"الكفاءة الحكومية" مهمتها خفض الهدر: "إما أن نجعل الحكومة فعالة أو تفلس أمريكا.. أتمنى أن أكون مخطئًا، ولكن لا أعتقد.

إيلون ماسك يتدخل لتقريب وجهات النظر بين أمريكا وإيران

راماسوامي يتوعد: سأقوم مع ماسك بعمليات ترحيل جماعي لملايين البيروقراطيين في واشنطن

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الإنفاق الحكومي الأمريكي الرئيس ترامب الملياردير الامريكي ايلون ماسك الملياردير الامريكي دونالد ترامب إيلون ماسك

مواد متعلقة

إيلون ماسك يتدخل لتقريب وجهات النظر بين أمريكا وإيران

راماسوامي يتوعد: سأقوم مع ماسك بعمليات ترحيل جماعي لملايين البيروقراطيين في واشنطن

اجتماع سري، إيلون ماسك يلتقي سفير إيران لدى الأمم المتحدة

الأكثر قراءة

بتوصية إيلون ماسك، من هو المصري المرشح لتولي وزارة في إدارة ترامب؟

سعر جرام الذهب محليا اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

الموت يفجع الفنان أحمد خالد صالح للمرة الثانية خلال 24 ساعة

على رأسهم لاعب مصري.. 5 مواهب عربية تتألق مع باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

حكاية مالك بن دينار مع الرجل الذي أدى الحجَّ بلا زاد ولا راحلة

النصر الليبي يفوز على الزمالك 2-1 في مباراة اعتزال خالد حسين (صور)

سعر الجنيه الذهب بحركة تداولات مساء الجمعة 15 نوفمبر 2024

سعر الجنيه الإسترليني بالبنك المركزي اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

ماسك يعلن عن وظائف مجانية للأذكياء فقط

رئيس وكالة روس كوسموس يظهر بساعة يد تشبه التي يرتديها بوتين

الأمير هاري يتمسك بمقاضاة مجموعة روبرت مردوخ

فيديو يظهر لحظات رعب عاشها ركاب طائرة متجهة لميامي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الجمعة 15-11-2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 15-11-2024

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة، السلندرات تسجل 140 ألف جنيه

سعر السكر في الأسواق اليوم الجمعة 15-11-2024

المزيد

انفوجراف

على رأسهم لاعب مصري.. 5 مواهب عربية تتألق مع باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المحكمة في المنام وعلاقتها بأخبار سعيدة وفرج بعد ضيق

لماذا اختص الله جبريل وميكائيل بالذكر من الملائكة؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

من خواطر الشعراوي، ما صحة قول النبي موسى «سيري خلفي» لابنة شعيب؟ (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads