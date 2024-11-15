مكتبة مصر العامة تكشف عن نظام الاستعارة الذاتية

كشفت مكتبة مصر العامة، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، عن نظام جديد لاستعارة الكتب والذي عرف بـ “نظام الاستعارة الذاتية”.

وقالت رانيا شرعان، مدير المكتبة، إن نظام الاستعارة الذاتية يعد من أحدث الوسائل عالميا، لمساعدة القراءة على استعارة الكتب بأنفسهم، وتسهيل العملية عليهم، لافتة إلى أن الإعارة الذاتية، هو نظام يمكن مستفيدي المكتبة من استعارة الكتب المسموح استعارتها بشكل ذاتي ومباشر دون التدخل من العنصر البشري، وبالتالي يقوم هذا النظام بإدارة عملية الإعارة آليا دون الحاجة إلى تدخل موظف الإعارة.

وشرحت شرعان، كيفية استخدام نظام الاستعارة الذاتية في المكتبة، والذي يتم عن طريق عدة خطوات، فبعد الحصول على عضوية المكتبة، وطباعة باركود للبطاقة في قسم الإعارة، أو كتابة رقمها بشكل يدوي في جهاز الاستعارة الذاتية، يمرر الباركود تحت جهاز الاعارة الذاتية، ثم سحب البطاقة حسب تعليمات الجهاز، ثم فتح الكتاب على صفحة الباركود، وتثبيته على قاعدة الجهاز ثم تمريره من أسفل خط المسح على الجهاز، وسحب الكتاب بعد سماع صوت سحب المغنطة، وبعد ذلك تظهر للمستعير معلومات عنه، وعن عدد الكتب المعارة لديه، ومدة إرجاعها، ولإنهاء العملية يقوم بطبع إيصال الاستعارة والاحتفاظ به.

ولاعادة الكتاب إلى المكتبة، يبدأ الزائر بالضغط على خيار إرجاع الذي يظهر على الشاشة، وفتح الكتاب على صفحة الباركود، وتثبيته على قاعدة الجهاز، ثم تمريره من أسفل خط المسح على الجهاز، وسحب الكتاب بعد سماع صوت المغنطة، وثم طباعة إيصال الارجاع والاحتفاظ به.

وأوضحت شرعان أن مكتبة مصر العامة، تحرص على مواكبة كافة التطورات العالمية الخاصة بنظام المكتبات، وتطبيقها لتنافس مكتبة مصر العامة المكتبات العالمية، وتسهل تقديم خدماتها لأعضائها وزوارها من المواطنين.