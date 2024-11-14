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ثقافة وفنون

براءة الحملان وجمال وامتثال على مسرح مكتبة مصر الجديدة غدًا

براءة الحملان وجمال
براءة الحملان وجمال وامتثال على مسرح مكتبة مصر الجديدة، فيتو

يستضيف مسرح مكتبة مصر الجديدة العامة فى السابعة من مساء غد الجمعة فرقة حلاوة شمسنا المسرحية، حيث تقدم عرضين مسرحيين فى ليلة واحدة، وذلك بمناسبة مرور 9 سنوات على تأسيس الفرقة.

العرضيان برؤية اخراجية ناجى عبدالله ومن إخراج جورج ناجى وكل من ماريان وليم وشرين شافعى مخرجان منفذان.

العرض الأول هو مسرحية "براءة الحملان " التى تدور حول الصراع الأزلي بين الخير والشر ومن سينتصر فى النهاية.

 والعرض الثاني هو مسرحية "جمال وامتثال" وتدور حول العلاقات الاجتماعية المتشابكة فى المجتمع.

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مسرح مكتبة مصر الجديدة مكتبة مصر الجديدة فرقة حلاوة شمسنا براءة الحملان جمال وامتثال ناجى عبدالله

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