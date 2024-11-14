براءة الحملان وجمال وامتثال على مسرح مكتبة مصر الجديدة غدًا
يستضيف مسرح مكتبة مصر الجديدة العامة فى السابعة من مساء غد الجمعة فرقة حلاوة شمسنا المسرحية، حيث تقدم عرضين مسرحيين فى ليلة واحدة، وذلك بمناسبة مرور 9 سنوات على تأسيس الفرقة.
العرضيان برؤية اخراجية ناجى عبدالله ومن إخراج جورج ناجى وكل من ماريان وليم وشرين شافعى مخرجان منفذان.
العرض الأول هو مسرحية "براءة الحملان " التى تدور حول الصراع الأزلي بين الخير والشر ومن سينتصر فى النهاية.
والعرض الثاني هو مسرحية "جمال وامتثال" وتدور حول العلاقات الاجتماعية المتشابكة فى المجتمع.
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