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محافظات

محافظ الإسماعيلية يشهد احتفالية فنية بمكتبة مصر العامة (صور)

جانب من الاحتفالية،فيتو
جانب من الاحتفالية،فيتو

شهد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، الاحتفالية الفنية التي نظمتها مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، تحت عنوان "ليلة في حب الإسماعيلية" احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة، والذي يجسد كفاح ومقاومة شعب الإسماعيلية ضد الاحتلال الإنجليزي.   

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أبرز الحضور خلال اللقاء 

وجاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري، دكتور علي حطب مدير عام المكتب الفني للمحافظة، الدكتور محمد أبو نار المستشار الاقتصادي للمحافظ، اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، رؤساء الأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، ووكلاء الوزارة ومديري عموم  المديريات الخدمية بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالإسماعيلية، وعدد كبير من مواطني الإسماعيلية.   

 

جانب من فعاليات الحفل،فيتو
جانب من فعاليات الحفل،فيتو
جانب من فعاليات الحفل،فيتو
جانب من فعاليات الحفل،فيتو
جانب من فعاليات الحفل،فيتو
جانب من فعاليات الحفل،فيتو

محافظ الإسماعيلية يتفقد الوحدة المتنقلة 

وفي مستهل الاحتفالية، تفقد محافظ الإسماعيلية الوحدة المتنقلة التابعة لمديرية العمل، والتي تقدم خدماتها التدريب وتأهيل الشباب للتشغيل، من خلال تقديم دورات تدريبية فى اللغة الإنجليزية، علوم الحاسب الآلي، وصيانة الهاتف المحمول، بالتعاون بين مديرية العمل ومكتبة مصر العامة بالإسماعيلية.  

جانب من فعاليات الحفل،فيتو
جانب من فعاليات الحفل،فيتو
جانب من فعاليات الحفل،فيتو
جانب من فعاليات الحفل،فيتو
جانب من فعاليات الحفل،فيتو
جانب من فعاليات الحفل،فيتو

افتتاح معرض صمود 

تلا ذلك افتتاح محافظ الإسماعيلية معرض "صمود شعب الإسماعيلية "، ضم مجموعة من الصور التي تُجسد أحداث ١٦ أكتوبر ١٩٥١م، وكفاح ومقاومة شعب الإسماعيلية ضد الاحتلال الإنجليزي، من إعداد الباحث في تاريخ الإسماعيلية أحمد فيصل، كما تفقد محافظ الإسماعيلية مقتنيات بطل المقاومة الشعبية محمد خليفة (شزام)، وقام بعرضها وشرح المقتنيات ابنه عبدالله خليفة. 

جانب من فعاليات الحفل،فيتو
جانب من فعاليات الحفل،فيتو
جانب من فعاليات الحفل،فيتو
جانب من فعاليات الحفل،فيتو
جانب من فعاليات الحفل،فيتو
جانب من فعاليات الحفل،فيتو

محتويات المعرض 

كما ضم المعرض مقتطفات نادرة من تغطية الصحافة للأحداث التاريخية التي مرت بها محافظة الإسماعيلية، ويوثق أبرز ما كتبته الجرائد والمجلات القومية عن الأحداث البارزة بالإسماعيلية، قدمه الباحث محمد حُزين. 

وفي ختام الاحتفالية شهد محافظ الإسماعيلية ومرافقوه، حفلًا فنيًّا بمسرح مكتبة مصر العامة، بدأ بعرض فيلم تسجيلي يوثق أحداث السادس عشر من أكتوبر ١٩٥١، وكفاح ومقاومة شعب الإسماعيلية ضد الاحتلال الإنجليزي، تلاه تقديم فقرة شعرية وطنية توثق الأحداث بذات الفترة الزمنية.

جانب من فعاليات الحفل،فيتو
جانب من فعاليات الحفل،فيتو
جانب من فعاليات الحفل،فيتو
جانب من فعاليات الحفل،فيتو
جانب من فعاليات الحفل،فيتو
جانب من فعاليات الحفل،فيتو

واختتم الحفل الفني بتقديم عدد من الأغاني الوطنية والكلاسيكية لأعلام الغناء المصري، لباند "أوتار مصر" بقيادة الفنان كريم صالح. 

ومن جانبها وجهت أمل رجب مدير مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، الشكر للواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لدعمه الدائم لكافة الأنشطة الفنية والثقافية، وحرصه على حضور تلك الفعاليات وتشجيعه للمبدعين من أبناء المحافظة. 

جانب من فعاليات الحفل،فيتو
جانب من فعاليات الحفل،فيتو
جانب من فعاليات الحفل،فيتو
جانب من فعاليات الحفل،فيتو
جانب من فعاليات الحفل،فيتو
جانب من فعاليات الحفل،فيتو
جانب من فعاليات الحفل،فيتو
جانب من فعاليات الحفل، فيتو

وحرص محافظ الإسماعيلية على التقاط الصور التذكارية مع الحضور، مشيدًا بالحفل والتنظيم والفقرات مؤكدًا على سعادته بوجود مثل هذه المواهب الشابة المبدعة بمحافظة الإسماعيلية.

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