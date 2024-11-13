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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض الجمبري وارتفاع البلطي في سوق العبور

أسعار الأسماك والجمبري
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور

سجلت  أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء

«فيتو» تستعرض  سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، في السطور التالية:

  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 66 إلى 68 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 61 إلى 65 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر مكرونة سويسي من 70 إلى 100 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 180 إلى 280 جنيهًا.
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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء، فيتو

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

  1. تراوح سعر كيلو السبيط، من 180 إلى 280 جنيهًا.
  2. تراوح  سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 120 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو مرجان من 160 إلى 240 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  5. تراوح سعر الجمبري من 170 جنيهًا إلى 620 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، بانخفاض 20 جنيهًا عن سعره السابق.
  6. تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 175 جنيهًا حسب الحجم.
  7. تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  8. تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  9. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  10. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
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أسعار الأسماك اليوم، البوري يرتفع 15 جنيهًا في سوق العبور

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انخفاض البلطي والمكرونة، أسعار الأسماك اليوم الأحد بسوق العبور

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