ننشر قائمة أسعار علب التونة بأنواعها المختلفة داخل الأسواق

حصلت “فيتو” على قائمة أسعار علب التونة بأنواعها المختلفة داخل الأسواق، والمعلنة من جانب شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية وفقا لآخر تحديث لها

وشهدت الأسعار المعلنة في القائمة زيادة ملحوظة في أسعار العبوات، وذلك بالمقارنة بالأسعار التي كانت عليها خلال الشهرين الماضيين.

أسعار علب التونة في المحلات

وبلغ سعر تونة قطع صن شاين وزن 185 جرامًا نحو 47 جنيها، تونة قطع حار وزن 185 جرامًا بسعر ٤٨جنيها، تونة قطع وزن 140 جرامًا بسعر ٣٧ جنيها، تونة قطع حار وزن 140 جرامًا بسعر٣١ جنيها،

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