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رياضة

دليلك لمشاهدة مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي بتصفيات أمم إفريقيا

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن لمواجهة اليوم أمام كاب فيردي، بالجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ التي تستضيفها المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وكاب فيردي 

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية نقلها لأحداث مباراة مصر والرأس الأخضر مساء اليوم الجمعة، عبر قناة beIN Sports HD 2 بتعليق علي محمد علي.

قناة مجانية تنقل مباراة مصر والرأس الأخضر في تصفيات أفريقيا


فيما أعلنت قناة «Sportdigital» الألمانية، نقل مباراة مصر والرأس الأخضر، بشكل مجاني، وهي القناة الناقلة لمباريات تصفيات أمم إفريقيا 2025.


تردد قناة «Sportdigital» الألمانية


التردد: 11185 (DVB-S2).

معدل الترميز: 22000.

الاستقطاب: عمودي.

تشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كاب فيردي 

 وأمام هذه الغيابات بات حسام حسن مجبرا على إدخال الكثير من التعديلات على تشكيلة منتخب مصر في مباراة اليوم أمام كاب فيردي  لذا من المتوقع أن يبدأ منتخب مصر مباراته اليوم بتشكيل مكون من:  

حراسة المرمى: محمد عواد. 

خط الدفاع: أحمد عيد - أحمد رمضان بيكهام - حمدي فتحي - محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر- محمد شحاتة.

خط الهجوم: إبراهيم عادل - مصطفى محمد - مصطفى فتحي.

التوأم حسام وابراهيم حسن ومحمد عبد الواحد، فيتو
التوأم حسام وإبراهيم حسن ومحمد عبد الواحد، فيتو

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة كاب فيردي

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته استعدادا لمواجهة كاب فيردي اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ التي تستضيفها المغرب.

وخاض منتخب مصر تدريباته على ملعب كاب فيردي الوطني الذي يستضيف مباراة المنتخب على ملعب نجيل صناعي.

موعد مباراتي منتخب مصر المقبلتين

ويلتقي منتخب الفراعنة في المواجهة الأولى أمام منتخب كاب فيردي اليوم الجمعة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي.

أما المباراة الثانية فتجمع منتخب مصر أمام نظيره منتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة الخامسة مساء على ستاد الدفاع الجوي.

القناة الناقلة لمباراتي مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا

ومن المقرر أن تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت بنقل مباراتي منتخب مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا على الهواء مباشرة، كونها الناقل الحصري لمباريات تصفيات الأمم الإفريقية.

حكام مباراتي مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقمي حكام من كوت ديفوار وجامبيا لإدارة مباراتي مصر أمام كاب فيردي ثم بوتسوانا على الترتيب بختام مباريات تصفيات أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب 2025.

حكام مباراة كاب فيردي ومصر

حكم ساحة: إبراهيم كاليلو توريه

حكم مساعد أول: أدو هيرمان ديزيريه نجوه

حكم مساعد ثاني: نوهو واتارا

حكم رابع: هيوز موديست ريتشارد كوكورا

حكام مباراة مصر وبوتسوانا

حكم ساحة: عبد الله جاميه

حكم مساعد أول: مصطفى بوجانج

حكم مساعد ثاني: عبد العزيز بوليل جاو

وحكم رابع: لامين جاميه

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